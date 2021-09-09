Yarıda kalan Nice-Olympique Marsilya maçında tarafların cezaları belli oldu

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 3. haftasında yaşanan olaylar nedeniyle yarıda kalan Nice- Olympique Marsilya karşılaşmasında taraflara verilen cezalar belli oldu.

Fransa Futbol Federasyonu Disiplin Komitesinin aldığı karara göre, Nice'in biri askıya alınmak üzere iki puanı silinecek. Fransa temsilcisi, evindeki 3 maçı ise tarafsız sahada oynayacak. Olaylı karşılaşma ise daha sonra belirlenecek bir tarihte tarafsız sahada seyircisiz olarak yeniden oynanacak.

Maç sırasında rakip tribünlere şişe fırlatan Olympique Marsilyalı Dimitri Payet bir, olaylara karıştığı tespit edilen takım arkadaşı Alvaro Gonzalez iki maç men cezası aldı. Rakip takım taraftarına fiziksel saldırıda bulunan Marsilya'nın fizyoterapisti Pablo Fernandez ise sezon sonuna kadar hiçbir Ligue 1 organizasyonuna katılamayacak.

22 Ağustos'ta oynanan Nice-Olympique Marsilya karşılaşması, Marsilyalı Dimitri Payet'in tribünden kendisine atılan bazı maddeleri taraftarlara geri fırlatmasının ardından Nice taraftarlarının sahaya inmesi nedeniyle ev sahibi takım 1-0 öndeyken 77. dakikada durdurulmuştu. Yaklaşık 1,5 saat sonra maçın kaldığı yerden başlaması kararı alınmış ancak Marsilyalı futbolcular sahaya çıkmayı reddetmişti.