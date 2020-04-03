Yarıköy'ün beyaz göçmen kuşları geldi - Son Dakika
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Yarıköy'ün beyaz göçmen kuşları geldi

6 saat önce

AFRİKA'nın çeşitli bölgelerinden baharın gelişiyle birlikte Türkiye'ye dönen leylekler, Burdur merkez Yarıköy'e de geldi.

Yarıköy'ün beyaz göçmen kuşları geldi, System.String[]

AFRİKA'nın çeşitli bölgelerinden baharın gelişiyle birlikte Türkiye'ye dönen leylekler, Burdur merkez Yarıköy'e de geldi. Bölgede leylek popülasyonu, son dönemde artış gösterdi.

Bahar aylarının gelmesiyle doğadaki canlanma, her yerde hissedilmeye başlandı. 'Baharın müjdecisi' olarak bilinen göçmen kuşlar da görülür oldu. Her yıl Burdur'a gelen leylekler, bu sene de Yarıköy'deki yuvalara döndü. Çevrede besin olarak zengin olan sulak bölgeleri yaşam alanı olarak belirleyen leylekler, yuva sonrası yumurta yapıyor. Yavruları büyüten leylekler, daha sonra yine kışı geçirmek üzere Afrika'ya doğru göç edecek.

Uzmanlar, leyleklerin bu dönemi sağlıklı geçirmesi için halka düşen en büyük görevin, yaşam alanlarını korumak ve sulak alanlara zarar vermemek olduğunu belirtti. Bölgede leylek popülasyonunun, son dönemde artış gösterdiği de kaydedildi. 'Çiftçi dostu' leyleklerin tarım alanlarındaki tarım zararlılarını tüketerek, doğal dengeyi sağladığı da biliniyor.


Türkiye, Burdur, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:31 Kaynak: DHA

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