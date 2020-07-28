Yarım altın yok satıyor - Son Dakika

Yarım altın yok satıyor

Yarım altın yok satıyor Gram altın 450 lirayı görebilir Tarihi rekorun ardından yarım altına ilgi arttı Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman: "Yarım altına ciddi anlamda talep gelmeye başladı" Korona virüsle mücadelede normalleşmenin başlamasıyla birlikte yeniden başlayan düğünlerde...

Yarım altın yok satıyor

Gram altın 450 lirayı görebilir

Tarihi rekorun ardından yarım altına ilgi arttı

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman:

"Yarım altına ciddi anlamda talep gelmeye başladı"

ADANA - Korona virüsle mücadelede normalleşmenin başlamasıyla birlikte yeniden başlayan düğünlerde altın fiyatlarının artması nedeniyle vatandaşların yeni gözdesi yarım altın oldu. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, "Son 2 yıldır revaçta olan gram ve yarım altınlara son dönemde rağbet arttı. Müşterilerimizden ciddi anlamlarda talep gelmeye başladı" dedi.

Altın fiyatlarında meydana gelen rekor artışlar, düğünlerde takı takmak isteyen vatandaşların yarım altına rağbetini arttırdı. Normalde kuyumcularda çok fazla bulunmayan yarım altın, altının gramının 428 liraya ulaşmasıyla artık vitrinlerde yerini aldı. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, 215 liradan satılan yarım altına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiğini söyleyip altının geleceği hakkında da bilgiler verdi.

"Son dönemde rağbet arttı"

Başman, "Doğum, sünnet ve düğün gibi organizasyonlarda hediyeleşme kültürümüz var. Ancak şartların maalesef iyi gelmemesi, uzun süredir de bu salgın krizinde olmamız bizleri ciddi anlamda sıkıntıya soktu. Vatandaşlarımızda işini kaybedenler, gelirinde azalma olanlar oldu. Bunların genel olarak altına olan ilgileri genel olarak diplere geldi. Şimdi bir çeyrek altının 650 liralarda seyretmesi, en hafif bileziğin bin 200, bin 300 liralara çıkması doğal olarak insanların yine hediyesini almaya ama bunu daha hafif olan ürünlerde gerçekleştirmek gibi bir talebe yönlendirdi. Bununla ilgili olarak son 2 yıldır revaçta olan gram ve yarım altına son dönemde rağbet arttı. Müşterilerimizden ciddi anlamlarda talep gelmeye başladı" diye konuştu

"Altın 450 liraya ulaşacak"

Gram altının 450 liraya kadar çıkabileceğini söyleyen Başman, "Uluslararası piyasada ons altını uzmanlar 1900-2000 dolar bandında görüyor. Bununda iç piyasaya yansıması 445-450 liralarda bir fiyat ortaya çıkıyor. Bu ne zaman olacak ama ve 450 lirada kalacak mı ona şuanda bir şey söylemek çok erken" ifadelerini kullandı.

Korona virüs salgınında vakaların azalmasının altın fiyatlarını etkileyebileceğini kaydeden Başman, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli olan Türkiye'nin dışındaki etmenler. Türkiye dışında vakalar artıyor. Aşıyla ilgili olumlu bir gelişme yok. Aşının bulunması ve vakaların azalmasıyla piyasada rahatlama olacak. Aşının bulunması ticaretin artması demektir. Bilhassa Çin'in dünya piyasasına mal satması ve alışveriş yapması demektir. Buda ticareti ve enerji sektörünün canlanacağı gibi bir beklenti oluşturmakta. Ama bu gerçekleşecek olursa altın değil ticaret çalışacağı için gerileme bekleniyor."

Yarım altın yok satıyor

Koronavirüs, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 09:36

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yarım altın yok satıyor - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor HDP'den, eşine şiddet uygulayan Muş Milletvekili Mensur Işık'a ceza İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e çıkmaları halinde takıma 10 milyon TL prim verecek Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi Beşiktaş'ın da ilgilendiği Erkan Eyibil için Trabzonspor da devreye girdi 70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi         
13:26
Takımdan ayrılması beklenen Younes Belhanda için Galatasaray'a teklif gelmedi Takımdan ayrılması beklenen Younes Belhanda için Galatasaray'a teklif gelmedi         
13:24
Beşiktaş, eski oyuncusu Marcelo'yu transfer etmek için harekete geçti Beşiktaş, eski oyuncusu Marcelo'yu transfer etmek için harekete geçti         
13:16
Tartıştığı eşini su almaya gönderdikten sonra boğazına dayadığı silahla intihar etti Tartıştığı eşini su almaya gönderdikten sonra boğazına dayadığı silahla intihar etti         
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu         
12:44
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil         
12:26
Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu         
12:23
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor         
12:20
Filistinli genç Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı         
12:05
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı         
11:47
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun? Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?         
11:28
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı         
11:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil         
11:17
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı         
11:12
Gram altın 424 lira seviyelerinde Gram altın 424 lira seviyelerinde         
11:03
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti         
11:02
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış         
10:56
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı         
10:14
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı         
09:54
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı 2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı         
09:49
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu         
09:45
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı         
09:04
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı         
08:38
Irak'ta bir askeri üsse füze atıldı, diğerinde patlama yaşandı Irak'ta bir askeri üsse füze atıldı, diğerinde patlama yaşandı         
00:43
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti         
21:55
Adı Galatasaray'la anılan Hulk, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı Adı Galatasaray'la anılan Hulk, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı         
20:43
Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı         
19:59
"Katil" yazısını cinayet haberinin yer aldığı gazete sayfasıyla kapatmaya çalıştılar         
18:04
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı         
18:01
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı         
16:36
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor         
16:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2020 16:00:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yarım altın yok satıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei