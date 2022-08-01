Yarım asır ömrünü güvercinlere adadı, tecrübesini kitaba aktardı - Son Dakika
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Yarım asır ömrünü güvercinlere adadı, tecrübesini kitaba aktardı

01.08.2022 12:40
Yarım asır ömrünü güvercinlere adadı, tecrübesini kitaba aktardı

Yarım asır ömrünü güvercinlere adadı, tecrübesini kitaba aktardı Güvercinlerle geçen ömrün tecrübesi kitaplaştı Güvercinlerle geçen yarım asırlık ömür 470 sayfaya sığdırıldı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Refik Akay, 7 yaşından beri taklacı güvercin besliyor.

Yarım asır ömrünü güvercinlere adadı, tecrübesini kitaba aktardı

Güvercinlerle geçen ömrün tecrübesi kitaplaştı

Güvercinlerle geçen yarım asırlık ömür 470 sayfaya sığdırıldı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Refik Akay, 7 yaşından beri taklacı güvercin besliyor. Akay, güvercinlerle geçen yarım asırlık tecrübesini 470 sayfaya sığdırdı.

Kızıltepe'de yaşayan 63 yaşındaki Refik Akay, 7 yaşından beri ömrünü güvercinlere adadı. 56 yıl önce başlayan güvercin aşkı, yarım asırdır taklacı güvercin yetiştirerek geçti. Akay, Kızıltepe'de kurduğu Güvercin Severler Derneğinde birçok güvercin severi tek çatı altında topladı. Akay, taklacı güvercinlerin genetik yapılarını ve karakteristik özelliklerini ve tecrübesini "Yediden Yetmişe Taklacı Güvercin Sevdası" isminde ele aldığı kitapta topladı. Akay, kitabı çıkarırken Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Türker Savaş'tan da teknik destek alarak severleriyle buluşturdu.

"Rahat bir uçuş şekli varken güvercin neden kendini zora sokarak neden takla atar?"

Güvercin sevdasının babasından kalma olduğunu ifade eden Refik Akay, "Ben daha 7 yaşındayken babam tarafından evimizde güvercin besleniyordu. O vesileyle güvercinlerle ilişkim gelişmeye başladı. Güvercinlerin karakteristik özellikleri nedir? Kitabımda detaylı olarak anlattım. Bunun analizini, tarihçesini yaptık, onun dışında teknik konulara değindim. Mesela çok rahat bir uçuş şekli varken bu güvercin kendini zora sokarak neden takla atar bunun genetik değişim ve gelişimini bu kitapta irdelemeye çalıştık. Dilimiz döndükçe anlatmak istedik" dedi.

Akay, kitabı hazırlarken uzman görüşüne de başvurduğunu belirterek, "Bu çalışmayı Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Türker Savaş'a danıştık. Kendisine çalışmayı attım. Bilimsel yönden eksikliği var mı diye. İncelemesini istedim. Bu konuda profesör dostumuz gerekli incelemeyi yaptıktan sonra bize döndü. Bu kitapta kendisine özgü bir önsöz de var" şeklinde konuştu.

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Mardin'de yol yapım ve onarım çalışması Mardin'de yol yapım ve onarım çalışması Ömrünün yarım asrını güvercinlere adadı, tecrübesini kitaplaştırdı Ömrünün yarım asrını güvercinlere adadı, tecrübesini kitaplaştırdı
Kaynak: İHA

Kızıltepe, Çanakkale, Genetik, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yarım asır ömrünü güvercinlere adadı, tecrübesini kitaba aktardı - Son Dakika

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