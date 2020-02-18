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Yarım asır önce ABD'de kaybedilen yüzük Finlandiya'daki bir ormanda bulundu
7 saat önce
ABD'de kaybedilen yüzük 47 yıl sonra Finlandiya'da bulundu
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Oregon eyaletinde yaşayan bir kadının 47 yıl önce kaybettiği yüzük Finlandiya'da bir ormanda bulundu.
Independant'ın haberine göre 63 yaşındaki Debra McKenna, lise öğrencisiyken o dönem erkek arkadaşı olan eşinin kendisine verdiği yüzüğü Portland'da 1973 yılında kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:04
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