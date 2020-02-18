Yarım asır önce ABD'de kaybedilen yüzük Finlandiya'daki bir ormanda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yarım asır önce ABD'de kaybedilen yüzük Finlandiya'daki bir ormanda bulundu - Son Dakika Dünya

Yarım asır önce ABD'de kaybedilen yüzük Finlandiya'daki bir ormanda bulundu

7 saat önce

ABD'de kaybedilen yüzük 47 yıl sonra Finlandiya'da bulundu

Yarım asır önce ABD'de kaybedilen yüzük Finlandiya'daki bir ormanda bulundu, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Oregon eyaletinde yaşayan bir kadının 47 yıl önce kaybettiği yüzük Finlandiya'da bir ormanda bulundu.


Independant'ın haberine göre 63 yaşındaki Debra McKenna, lise öğrencisiyken o dönem erkek arkadaşı olan eşinin kendisine verdiği yüzüğü Portland'da 1973 yılında kaybetti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, Oregon, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:04 
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