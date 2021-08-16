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Yarım asır önce eline aldığı çay tepsisini bir daha bırakmadı - Son Dakika

Yarım asır önce eline aldığı çay tepsisini bir daha bırakmadı

16.08.2021 09:37

Yarım asır önce eline aldığı çay tepsisini bir daha bırakmadı 50 yıldır kahvehane işleten Süzen; "Beni bu kahvehaneden ancak ölüm ayırır" Aydın'ın Efeler ilçesinde 50 yıldır kahvecilik yapan 62 yaşındaki Ethem Süzen işini severek yaptığını belirterek, "Beni bu kahvehaneden ancak ölüm ayırır" dedi.

Yarım asır önce eline aldığı çay tepsisini bir daha bırakmadı

50 yıldır kahvehane işleten Süzen; "Beni bu kahvehaneden ancak ölüm ayırır"

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde 50 yıldır kahvecilik yapan 62 yaşındaki Ethem Süzen işini severek yaptığını belirterek, "Beni bu kahvehaneden ancak ölüm ayırır" dedi.

Yarım asır önce 11 yaşındayken ustasının yanında çırak olarak işe başlayan kahvehane işletmecisi Ethem Süzen, o günden bu yana eline aldığı çay tepsisinden vazgeçemedi. Ustasından işin inceliklerini öğrenen Süzen, 1986'da kendi kahvehanesini açtı. Sabahın ilk ışıklarında kahvehaneye gelip, ocağını yakarak tüm hazırlıklarını yapan Süzen, mevsimine göre el yapımı içecekleri de müşterilerine sunuyor. Evinin ve çocuklarının rızkını bugüne kadar kahvehane işletmeciliği yaparak kazanan Süzen, müşterileri için hiç bir masraftan kaçmıyor. Süzen, kıraathanesinde kullandığı tüm ürünlerin en kalitelisi ve güzelini kullandığını kaydederek, "Ben kendimin içmediği hiç bir şeyi müşterilerime de içirtmem" dedi.

"Ölene kadar devam edeceğim"

Ölünceye kadar kahvehanesini işletmeye kararlı olan Ethem Süzen, işini aşkla yaptığını ifade etti. Bir işte başarılı olmanın sırrının o işi sevmek ve benimsemek olduğunu kaydeden Süzen, "Bu işe ilk adım attığımda 11 yaşında küçücük bir çocuktum. Zamanla ustam sağ olsun bana işin her inceliğini öğretti. En güzel çay nasıl demlenir, en güzel kahve nasıl pişirilir hepsini biliyorum. 1986 yılında kendi iş yerimi açtım. Müşterilerimize hazırladığım her içeceği kendim içecekmiş gibi hazırlıyor ve öyle sunuyorum. Önceliğim müşterilerim, çünkü ben onlar sayesinde ekmeğimi kazanıyorum. Çalışmayı da çok seviyorum. Sabah erkenden kahvehanemizin kilidini açar 'Bismillah' deriz. Ocağımı yakar, çayımı demlerim. Temizlik işlemi bitince de dolaplardaki eksiklerimi tamamlarım. Sonra da yavaş yavaş müşterilerimiz gelir ve gece 12'ye kadar sürecek hizmetimiz başlar. İşimi yaparken hiç yorulmuyorum. Çünkü işimi severek yapıyorum. Ömrüm vefa ettiğince de bu işi sürdürmeye devam edeceğim. Herhalde ancak bu işten bizi ancak ölüm ayıracak" diye konuştu.

"Temizlik birinci önceliğimiz"

Kahvehanede temizliğe ve hijyene büyük önem verdiğini kaydeden Süzen, "Bizim işte hijyen olmazsa olmaz. Malum bir de Korona virüs salgını var. Günde yüzlerce bardak çay kahve satıyorum. Bardakları sürekli dezenfekte ederek en güzel şekilde yıkarım. 3 günde bir okey taşlarını da kloraklı su ile mutlaka dezenfekte eder temizlerim. Geçtiğimiz aylarda bir süre maalesef müşterilerimizden uzak kaldık. Bunun tekrarının yaşanmaması için her zaman temizlik ön planda olmak zorunda. Diğer tüm esnafların da uymasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yarım asır önce eline aldığı çay tepsisini bir daha bırakmadı
Yarım asır önce eline aldığı çay tepsisini bir daha bırakmadı
Yarım asır önce eline aldığı çay tepsisini bir daha bırakmadı
Yarım asır önce eline aldığı çay tepsisini bir daha bırakmadı
Yarım asır önce eline aldığı çay tepsisini bir daha bırakmadı
Yarım asır önce eline aldığı çay tepsisini bir daha bırakmadı
Yarım asır önce eline aldığı çay tepsisini bir daha bırakmadı
Yarım asır önce eline aldığı çay tepsisini bir daha bırakmadı
Yarım asır önce eline aldığı çay tepsisini bir daha bırakmadı
Yarım asır önce eline aldığı çay tepsisini bir daha bırakmadı

Efeler, Aydın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yarım asır önce eline aldığı çay tepsisini bir daha bırakmadı - Son Dakika


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