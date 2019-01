Yarım Asır Önce Verilen Müjdeyi Tuşba Belediyesi Gerçekleştirdi

Turizm Bakanlığının 1976 yılında dönemin Van YSE Müdürlüğüne verdiği 'Sahil Yolu Projesi' hazırlaması emrini yaklaşık yarım asır sonra Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe tarafından hayata geçirildi.

Van'da yıllardır hayal edilen ve hemen her seçim öncesi tüm milletvekili, belediye başkan aday adaylarının vaatte bulunduğu İskele Mahallesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasındaki sahil yolu, Tuşba Belediyesi ile gerçekleşti. Van'da her seçim dönemi gündeme getirilen ve hiçbir belediye başkanına, bürokrata ve siyasetçiye nasip olamayan 'Sahil Yolu Projesi' yapım işi; 2014 yılında Van'ın büyükşehir olması ile sıfırdan kurulan Tuşba Belediyesine nasip oldu. İskele Mahallesi Feribot İskelesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasındaki yaklaşık 7 bin metrelik mezbelelik ve moloz yığınları ile doldurulan sahil kesimi, adeta modern bir görünüme ve yaşanabilir bir duruma kavuştu.



"Bakanın 42 yıl önce verdiği müjdeyi Tuşba gerçekleştirdi"



4 Eylül 1976 Cumartesi tarihli Van'ın en eski gazetelerinden biri olan Van Postası'nın o günkü sayısında 'Turizm Bakanlığı Harekete Geçti' manşetinde verilen haberde, 'Bakanlık Van Yol Su Elektrik (YSE) Müdürlüğüne emir verdi. İlgililerden aldığımız habere göre, Van turistik sahil yolunun yapılması konusunda yeni gelişmeler başlamış bulunmaktadır. Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca bu yolun yapılması için hazırlıklara başlandığı bildirilmektedir. Van Gölü Sahil Yolu'nun turistik önemi üzerinde duran ilgililer, konuyu daha önce ilgili bakanlığa iletmişlerdi. Dün aldığımız bir habere göre, Van Gölü Sahil Yolu Projesi'nin hazırlanması hususunda Van YSE Müdürlüğüne bakanlıktan emir verilmiştir. Sahil Yolu Projesi'nin hazırlanmasına başlanmak üzere olduğu da ilave edilmektedir. Önemli ve büyük bir yatırımı ihtiva eden sahil yolunun önümüzdeki yıl yapımına başlanabileceği de yetkililer tarafından açıklanmıştır" deniliyor.



"Yarım asırlık müjde Başkan Özgökçe ile gerçekleşti"



O dönem önemli ve büyük bir yatırım olarak değerlendirilen ve ilin en eski gazetesi olan Van Postası tarafından Van halkına müjdelenen Sahil Yolu Projesi, ancak 42 yıl sonra 2018 yılında Tuşba Belediyesi tarafından gerçekleşti. Yürüyüş parkurları, spor alanları ve bankların yer alacağı 'Sahil Yolu' yapımında doğaya, özellikle kıyıya zarar vermemeyi esas aldıklarını dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, sahil ve kıyının tabii yapısını bozmadan insanların rahat nefes alabileceği mekanları oluşturmaya ve yol ile birlikte yeşil koridorlar açmaya gayret ettiklerini kaydetti. 'İskele Sahil Yolu Projesi' ile ilçe sakinlerinin kesintisiz bir sahil şeridine kavuştuğunu vurgulayan Başkan Özgökçe, "Maalesef bu sahil yolunun müjdesi 42 yıl önce Van halkın verilmesine rağmen çöp ve hafriyat dökmeden öteye hiçbir şey yapılmamış. İskele 1. Etap Rekreasyon Alanı (15 Temmuz Şehitler Parkı) ve oto parkı ile yaklaşık 100 bin metrekarelik yeşil alan oluşturulurken, hemen akabinde yapımına başladığımız ve bitme aşamasına gelen 2. Etap Rekreasyon Alanı (Darüsselam Parkı'nın) yapılmasıyla da 150 bin metrekarelik yeşil alanla vatandaşlarımız yaşanan temiz bir Van Gölü sahiline kavuştu. Projelendirilmesi tamamlanan 3. Etap (Deprem Temalı Millet Bahçesi) ile yapımı tamamlanan ve bunlarla birleştirmeyi planladığımız İskele Sahil Yolu'nun hizmete açılmasıyla 7 bin metrelik bir sahil kesimini Van halkına kazandırdık" dedi.



Tam 42 yıl önce haberi gazetesinin manşetine taşıyarak Van halkına müjdeleyen kentin en eski gazetecilerinden Turan Şahinbaş, o dönem muhabir olarak çalıştığını ifade etti. Müjdeyi Van milletvekillerinin verdiğini anlatan Şahinbaş, 1976 yılında da Van'ın en çok gündemini Kuskunkıran Tüneli ile Van Sahil Yolu'nun işgal ettiğini anlatı. Haberden sonra Vanlıların gruplar halinde gazeteye gelerek kendilerini tebrik ettiğini de anlatan Şahinbaş, "O günden bugüne Kuskunkıran Tüneli ve İskele Sahil Yolu Projesi her siyasetçinin seçim vaatlerinin başında gelen projelerdi. Ancak bunu hayata geçirmek halkın dertleri ile dertlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe'ye nasip oldu. Erdoğan ve Özgökçe her siyasetçiye nasip olmayan bir şey gerçekleştir" dedi.



1963 yılında Van Postası'nda muhabir olarak gazetecilik mesleğine başlayan Şahinbaş, daha sonra çalıştığı gazeteyi satın alarak mesleğini sürdürdü. 53 yıl bir fiil muhabirlik yapan Şahinbaş, 70 ciltten oluşan 50 yıllık gazete arşivini de Van YYÜ Kütüphanesine bağışladı. - VAN

