Yarım Asır Öncesindeki Lise Öğrencileri Bir Araya Geldi
1 saat önce
Eskişehir Seyitgazi Lisesinde 1965-1970 yılları arasında okuyan eski öğrenciler, düzenlenen yemekli organizasyonda bir araya gelerek hasret giderdi.
Eskişehir Seyitgazi
Lisesinde 1965-1970 yılları arasında okuyan eski öğrenciler, düzenlenen yemekli organizasyonda bir araya gelerek hasret giderdi.
Yarım asırlık öğrenciler, geleneksel hale gelen buluşmaların bu yıl 5'incisini düzenledi. Yemekli organizasyonda bol bol eğlenerek birbirleri ile sohbet eden eski dostlar, hasret giderme fırsatı buldu. Keyifli geçen buluşma sonra hatıra fotoğrafı çektiren eski öğrenciler, bu tür buluşmalara devam etmek istediklerini dile getirdiler. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:51 Kaynak: İHA
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