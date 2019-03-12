Son Dakika Haberleri: Yarım Asır Sonra Aynı Yeşil Sahada Buluştular

Yarım Asır Sonra Aynı Yeşil Sahada Buluştular

1 saat önce

Banaz İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte 1970 yılından itibaren ilçenin amatör futbol takımında forma giyen ya da takıma destek olan sporseverler ilçe stadında bir araya geldi.

Yarım Asır Sonra Aynı Yeşil Sahada Buluştular, System.String[]
Banaz İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte 1970 yılından itibaren ilçenin amatör futbol takımında forma giyen ya da takıma destek olan sporseverler ilçe stadında bir araya geldi.


İlçe stadyumunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Banaz Genlik ve Spor Müdürü Ramazan Uzunoğlu, ilçede futbolun yaklaşık 50 yıldır var olduğunu belirterek, yıllardır spora destek verenleri onurlandırmak içi böyle bir etkilik düzenlediklerini aktardı.

Konuşmaların ardından 1970 ve 1980 yıllarında forma giyen sporculardan oluşan iki takım futbol maçı yaptı.

Hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle etkinlik son buldu.

Etkinliğe Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Banaz Jandarma Komutanı Mustafa Akpınar, Banaz Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:32 Kaynak: AA

Futbol, Banaz, Güncel
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