Yarım asır sonra evlatlık olduğunu öğrendi, ailesini bulmak için Bursa'ya taşındı - Son Dakika

HATAY'da yaşayan Nebahat Sönmez (55), annesi bildiği Nebahat Akduman'ın 8 yıl önce ölüm döşeğindeyken "Sen benim kızım değilsin, öz annen Bursa'da. İsmi de Şahinde" sözleri üzerine Bursa'ya taşınıp, gerçek anne ve babasını aramaya başladı. Sönmez'in iletişime geçtiği Şahinde isimli iki kadınla yapılan DNA testi negatif çıktı. O dönem babasının Işıklar Askeri Lisesi'nde subay, annesinin ise Bursa Kız Lisesi'nde öğrenci olan 'Berat' adındaki kız olduğunu öğrenen Sönmez, bu kadına ulaştı. Ancak Berat adlı kadın, DNA testi yaptırmayı kabul etmedi.

Hatay'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Nebahat Sönmez'in annesi bildiği Nebahat Akduman, 8 yıl önce 83 yaşındayken aniden fenalaştı. Akduman, hasta yatağında Nebahat Sönmez'i yanına çağırarak, "Ben senin annen değilim. Yıllardır senden bu gerçeği sakladım. Senin öz annen İnegöl'de Şahinde isminde bir kadın" dedi. Kısa süre sonra da yaşamını kaybetti.

Duydukları karşısında şoke olan Nebahat Sönmez, emekli olduktan sonra geçen yıl ailesiyle birlikte gerçek anne ve babasını bulmak için Bursa'ya taşındı. Sönmez, yaptığı araştırmada İnegöl'de yaşayan annesi olabilecek yaştaki Şahinde isimle iki kadınla iletişime geçip DNA testi yaptırdı. Ancak sonuçlar negatif çıktı.EVLİLİK DIŞI DÜNYAYA GELMİŞ, BAŞKA AİLEYE VERİLMİŞSönmez'in görüştüğü üvey annesinin eltisi, o dönem babasının Işıklar Askeri Lisesi'nde subay, annesinin ise Bursa Kız Lisesi'nde öğrenci olan 'Berat' isimli kadın olduğunu, babasının kendisini uzun süre aramasına rağmen bulamadığını söyledi. Nebahat Sönmez, o dönem zengin bir aileye mensup olan annesinin evlilik dışı hamile kaldığını öğrendi. Ailenin annesini, babasından ayırıp gizlice doğum yaptırdığını, ardından da kendisinin başka bir aileye verildiği bilgisine ulaşan Sönmez, o dönem babasının çocuğu olduğunu öğrenince kendisini ısrarla aradığını, ancak ailesi bildiği kişilerin kendisini kaçırdığını öğrendi.DNA TESTİNİ REDDETTİBursa Kız Lisesi'nde 1964- 1969 yılları arasında eğitim gören öğrencilerden sadece birinin 'Berat' ismini taşıdığı bilgisine ulaşan Sönmez, bu kişinin evine gitti. 'Berat' adlı kadına durumu anlatan Sönmez, DNA testi yapılamasını istedi. Ancak kadın test yaptırmayı kabul etmedi ve bir daha görüşmek istemedi. Sönmez, babasını mezarda da olsa bulmak istediğini söyledi.'BABAMIN KİM OLDUĞUNU SÖYLESİNLER'Annesini ve babasını bulmak için Bursa'ya yerleştiğini vurgulayan Nebahat Sönmez, "Yaptığım araştırma sonucunda annemin eltisine gittim. Gerçekleri anlatacağını söyledi. Babamın, Işıklar Askeri Lisesi'nde subay olduğunu, annemin de Bursa Kız Lisesi'nde öğrenci olduğunu söyledi. Biyolojik annemin adresini buldum, evini buldum. Resmi bir kaydım yok. İki defa görüştüm. Üçüncüsünde DNA testi istedim. Kapıyı suratıma kapattılar. Ben babayı arıyorum. Ben, beni bırakan anneyi kesinlikle istemiyorum zaten. Babayı bulabilmek için annemin peşindeyim. Babam beni çok aramış ama kaçırmışlar. 5 defa İstanbul 'a götürmüşler. Babam adresi bulduğu gibi tekrar başka bir yere götürmüşler. Ben, beni bırakan anneyi değil, babamı istiyorum. Beni kapıdan kovmakla bu işten kurtulacaklarını sanmasınlar. Bana hakaret etmekle bu iş bitmez. Ben DNA testi istiyorum. Bana babamın kim olduğunu söylesinler, sonrasında herkesin yolu açık olsun" dedi.'ORTADA ÇOCUK KAÇIRMA VAR'Biyolojik annesini bulduğunu düşünen Sönmez, "Bir çekinceniz yoksa lütfen gelin bir test yaptıralım. Ben zaten annemi babama ulaşmak için arıyorum. Beni veren kişi de alan kişi de suç işlemiş. Ortada bir çocuk kaçırma olayı var. Ben bu insanların peşindeyim ama babamı bulmak için peşindeyim" diye konuştu."HAYATIMI ÇALDILAR"

Babaya dair hiçbir iz yakalayamadığını belirten Sönmez, "Sadece o dönem Işıklar Askeri Lisesi'nde üsteğmen olduğunu biliyorum. Işıklar Askeri Lisesi'ne gittim. Kayıtların Ankara'ya Milli Savunma Bakanlığı'na gittiğini söylediler. Babaya ulaşamıyorum. Anneye ulaşıp babamın ismini öğrenmem gerekiyor. Saklanmakla gerçeklerin ortaya çıkmayacağını zannettiler. Beni kaçırarak, bir babayı kızından ayırarak gerçeklerin ortaya çıkmayacağını mı zannettiniz? Beni doğuran biyolojik anneye seslenmek istiyorum. Kimsen çık ortaya. Babamın yerini söyle, yine çek git. Senin gibi bir anneyi istemiyorum zaten. Ben benim için ağlayan, Bursa sokaklarında dövünen babayı istiyorum. Yazıktır, günahtır. Rahmetli de olsa mezarına gidip dua okumak istiyorum. O beni çok aramış. Köpek yavrusu gibi bir başkasına vermemiş. Benim doğduğumu bilmiyormuş, söylememişler. Askeriyede olduğu için ulaşamıyorum. Yetkililer lütfen bana yardımcı olsun. O dönemler askeriyede kaç tane üsteğmen olabilir. İsimlerini duymak istiyorum Kimsem yok. Türkiye'de tek başımayım. Babam beni aradığı için ben de kendisini arıyorum. Bir evlatla babayı buluşturmanızı istiyorum. Sesimi kimse duymuyor. Ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Benim hayatımı çaldılar. Beni doğuran kişi benim hayatımı çaldı. Beni zamanında babama verseydin, insan gibi büyümemi sağlasaydın bu kadar acı çekmeyecektim" ifadelerini kullandı.