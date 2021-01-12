Yarım asırda insan hiç mi değişmez! - Son Dakika

Yarım asırda insan hiç mi değişmez!

12.01.2021 16:09
Yarım asırda insan hiç mi değişmez!, System.String[]

Yarım yüzyılı geride bırakan bu ünlülerin bu kadar çok konuşulmasının nedeni ise klasik deyimle "yıllara meydan okumaları." Çünkü hepsi de neredeyse gençlik yıllarındaki görüntülerini koruyor.

Yarım yüzyılı geride bırakan bu ünlülerin bu kadar çok konuşulmasının nedeni ise klasik deyimle "yıllara meydan okumaları." Çünkü hepsi de neredeyse gençlik yıllarındaki görüntülerini koruyor. Öyle ki sosyal medyadaki takipçilerinden bazıları kendilerinin bu ünlülerin neredeyse yarı yaşında olduklarını ama bu kadar formda görünmediklerini itiraf ediyor. Elbette bazıları da bu kadar zaman gösteri dünyasında zirvede kalmalarına rağmen verdikleri bu iddialı pozları eleştirenler aslında bunlara hiç gerek olmadığını ileri sürenler de var. İşte son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkan o ünlüler.JLO 51 YAŞINDA VE İKİ ÇOCUK ANNESİ

Jennifer Lopez, aslında bu iddialı pozlar konusunda birçok meslektaşından birkaç adım önde. Özellikle de son dönemde paylaşımlarıyla çok gündemde Lopez. Şu sıralar nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte Barbados tatilinde olan JLo, paparazziler tarafından adım adım izleniyor. Bu arada kendisi de sık sık tatil pozlarını sosyal medyadan paylaşıyor. İşte bu da onlardan biri. Lopez, son olarak Instagram sayfasında "Geçen hafta böyle başladı, böyle bitti" notuyla birlikte bu pozlarını paylaştı. Yine gelenek bozulmadı ve Lopez'in paylaşımlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Jennifer Lopez, 51 yaşında ve iki çocuk annesi. Ünlü yıldız sağlıklı beslenmesi ve tatilde bile egzersiz programını aksatmamasıyla tanınıyor.  LIZ 55 YAŞINDA

Son yıllarda kendi tasarladığı plaj koleksiyonlarıyla konuşuyor Elizabeth Hurley. Kendi tasarımı olan bikinilerin tanıtımını da sosyal medyada kendisi yapıyor. Görüntüsünü yıllardır koruyan Hurley'in bu pozları yüzünden bir dönem oğlu Damian ile de arası açılmıştı. Annesinin iddialı pozlarını çeken Damian Hurley, birkaç yıl önce annesinin bu paylaşımları yüzünden okuldaki arkadaşlarının alaylarına maruz kaldığından şikayet etmişti.Fakat bu eleştiriler de Hurley'i durdurmadı. Güzel yıldız, benzer paylaşımları sürdürüyor. Koronavirüs karantinası sırasında da evinde yapılan çekimlerin sonuçlarını yine sık sık sosyal medya sayfasından paylaşıyor. Elizabeth Hurley, 55 yaşında ve bir çocuk annesi. BİR DÖNEMİN ÜNLÜ MODELİ

Helena Christensen, moda dünyasının 1980'li ve 90'lı yıllarına damga vuran modellerden biri. Son dönemde podyumlardan uzaklaşsa da bu kez da tasarımcı olarak kendinden söz ettiriyor. Christensen, tasarımlarını tanıtmak için de sosyal medya sayfasını sık sık ve etkili biçimde kullanıyor. Helena Christensen zaman zaman kendi imzasını taşıyan plaj koleksiyonunu, zaman zaman da elbiselerini takipçileriyle paylaşıyor. 52 yaşındaki Danimarkalı model Christensen, bir çocuk annesi.  HALLE BERRY 54 YAŞINA GİRDİ

Monster's Ball adlı filmle Oscar ödülü kazanan Halle Berry de geçip giden yıllara meydan okuyan ünlülerden biri. Geçtiğimiz aylarda 54 yaşına giren Berry, bunu da bir bikinili pozuyla sosyal medya sayfasından paylaşmıştı. Berry, spor salonunda saatlerce ter döken ünlülerden.

Halle Berry aslında diyabet hastası. Bu yüzden de yediğine içtiğine çok dikkat ediyor. Ünlü oyuncu, çocuklarının da aynı sağlık sorununa sahip olabileceği endişesiyle onların beslenme programlarını da buna uygun olarak düzenliyor. Berry, iki çocuk annesi.TAM 66 YAŞINDA

Bir dönemin ünlü modellerinden Christie Brinkley, kelimenin tam anlamıyla yıllara meydan okuyor. Tam 66 yaşında olan Brinkley, gençlik yıllarındaki görüntüsünü korumayı da başarıyor. Christie Brinkley, boyunu aşkın üç tane yetişkin çocuk annesi. Onlarla yan yana geldiğinde ise sanki anneleri değil, ablaları gibi görünüyor.

Yarım asırda insan hiç mi değişmez!

Jennifer Lopez, Alex Rodriguez, Halle Berry, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yarım asırda insan hiç mi değişmez! - Son Dakika Magazin


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