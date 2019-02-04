Yarım Asırdır Akordiyon Çalıyor

Yarım asırdır akordiyon çalıyor 60 yıllık ömrünün 40 yılını akordiyona verdiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da geçimini güzel havalarda sahilde akordiyon çalarak sağlayan Orhan Aksoy, nostaljik şarkılarıyla sahilde vakit geçiren vatandaşları kendine hayran bırakıyor.

Yarım asırdır akordiyon çalıyor

60 yıllık ömrünün 40 yılını akordiyona verdi



TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da geçimini güzel havalarda sahilde akordiyon çalarak sağlayan Orhan Aksoy, nostaljik şarkılarıyla sahilde vakit geçiren vatandaşları kendine hayran bırakıyor. Aksoy yarım asırdır sürdürdüğü mesleğinde en büyük hayali ise ileride açacağı atölyede müzik eğitimi vermek.

İnsanların yoğun olduğu yerlerde akordiyon çalan 60 yaşındaki Orhan Aksoy, bunun yanında resim alanında da eğitimler veriyor. Sahilde insanlar geçerken de akordiyon sesine kayıtsız kalamayarak para bırakıyorlar.

"Atölye kurmak istiyor"

Uzun yıllardan bu yana akordiyon ile dinleyenlere müzik ziyafeti yaşatan 60 yaşındaki Aksoy, "40 yıldır akordiyon çalıyorum. Daha çok evde bu aralar havalardan dolayı dışarı çıkamadık. Ekmek parası böyle çıkıyor. Bu sene daha iyi başladım. Geçen sene pek alışamadı akordiyona vatandaş. İnsanlardan da ilgi görüyorum. Sahilde yürürken farklı bir atmosfer oluşturuyorum. Genelde 1960'ın nostalji yılı şarkılarını yorumladığım için o yıllarda da bu eğitim iyi verilirdi. Bu müzikleri milletin kulağı arıyor. Resim ile uğraşıyorum. Bu işleri yapan pek yok. Yetenekte çıkmıyor zaten. Senede bir çocuk ya geliyor ya da gelmiyor. Akademi düzeyinde üniversitelerde resim eğitimi veriyorum. Başka da bir geçim kaynağım yok. İleride bir atölye açmayı düşünüyorum. Şuan için çalışmalarımı evde yürütmeye çalışıyorum." Şeklinde konuştu.

Aksoy, yarım asırdır akordiyon çaldığını, burada akordiyon ile dinletiler sunduğunu ve geçimini bu aleti çalarak sürdürdüğünü belirtti.

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