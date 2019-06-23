Son Dakika Haberleri: Yarım asırdır aynı köşede ayakkabı tamir ediyor
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Yarım asırdır aynı köşede ayakkabı tamir ediyor

30 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Mecit Şimşek, 50 yıldır aynı yerde yaptığı ayakkabı tamirciliği işini ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor.

Yarım asırdır aynı köşede ayakkabı tamir ediyor, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Mecit Şimşek, 50 yıldır aynı yerde yaptığı ayakkabı tamirciliği işini ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor.

Yaz kış demeden Yüncüler Pazarı girişindeki köşede ayakkabı tamiri işini sürdüren Şimşek, ilerleyen yaşına rağmen çalışmasına aynı tempoda devam ediyor.
Mecit Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bafra'ya 1958 yılında babasıyla geldiğini söyledi.
Ayakkabı tamircisi olan babasının yanında bu işe başladığını belirten Şimşek, son 50 yıldır da tek başına bu işi sürdürdüğünü anlattı.
Ayakkabı tamirciliği yaparak 4 çocuğunu okutup evlendirdiğini vurgulayan Şimşek, böylece bugüne kadar geldiğini dile getirdi.
İşlerinin artık eskisi gibi olmadığına işaret eden Şimşek, "Burada ayakkabı tamiri yapmanın yanı sıra ikinci el ayakkabı da satıyorduk ama artık marketler bile ayakkabı sattığı için onu da satamıyoruz artık. 1958 yılında buraya geldiğimiz de bizim gibi birkaç ayakkabı tamiri yapan kişi daha vardı ama şimdi hiçbiri kalmadı. Bir tek ben mesleği sürdürüyorum." ifadesini kullandı.
Gençliğinde başka işlere girme fırsatı olduğunu ancak elinde meslek bulunması nedeniyle bununla ilgilenmediğini aktaran Şimşek, "Onun için çocuklara tavsiyem, elinize gelen fırsatları değerlendirin." değdi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:06 Kaynak: AA
Samsun, Bafra, Güncel
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