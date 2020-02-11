Yarım asırdır balık ağı örüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yarım asırdır balık ağı örüyor - Son Dakika

Yarım asırdır balık ağı örüyor

6 saat önce

Trabzon'da kıyı balıkçıları bir zamanlar balık ağlarını kendileri örerken bugünlerde ise bu mesleği sürdürenlerin sayısı neredeyse bir elin parmaklarını geçmiyor.

Yarım asırdır balık ağı örüyor, System.String[]

Trabzon'da kıyı balıkçıları bir zamanlar balık ağlarını kendileri örerken bugünlerde ise bu mesleği sürdürenlerin sayısı neredeyse bir elin parmaklarını geçmiyor.


Balıkçılıkla özdeşleşen Faroz Mahallesinde yaklaşık 50 yıldır kıyı balıkçılığı yaparak balık ağı ören ve bu işi 6. kuşak temsilcisi olarak sürdüren 65 yaşındaki Ahmet Salih Çakır, her geçen gün bu mesleğe olan ilginin azaldığını söylüyor.


Bir zamanlar Faroz balıkçı limanında 100 balıkçıdan 80'i, kendi balık ağını örerken bugünlerde ise bu işi yapanların sayısı ciddi ölçüde azaldı. Yıllarca ağ ören yaşlılardan çoğunun vefat etmesi yeni neslin de bu mesleği pek tercih etmemesi mesleklerini bitme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını belirten Çakır, "Altıncı kuşak olarak mesleğimi sürdürüyorum. Yaklaşık 50 yıldır balık ağı örüyorum. Yaptığım iş incelik isteyen bir meslek. Genelde ağ tamiri yapıyoruz. Eskiden 100 balıkçıdan 80'i ağı kendisi yapardı. Şu anda 50 kadar kıyı balıkçısı varsa bunlardan ağ örenlerin sayısı bir elin parmağını geçmez. Yapanlar için çok zevkli bir meslek. Ata mesleği olan ağ örme işini amcamdan öğrendim. Ben altında kuşak oluyorum. Dedemden öncesi de bu mesleği yaptı. Bu mesleğin geleceği olur ancak; denizlerdeki yasaklar uygulanırsa. Zaten kıyı balıkçıları zor durumda. Bugünlerde mesleğimizi yapanların sayısı hızla azalıyor. Yeni nesil yok denecek kadar az" dedi. - TRABZON

Ahmet Salih, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 11 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu Kontağı kapatıp Kuran-ı Kerim'i enkazdan çıkaran kepçe operatörü taktir topladı Türkiye'de 4. yüz nakillisi Turan Çolak, karıştığı kavga sebebiyle cezaevine gönderildi

Son Dakika Haberleri
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!
16:14 Şarkıcı Yıldırım Yıldızdoğan'ın klibinde duygulandıran şehit Aybüke öğretmen detayı
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 17:56:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yarım asırdır balık ağı örüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]