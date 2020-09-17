Yarım asırdır ceviz ağaçlarını sanat eseri bastonlara dönüştürüyor - Son Dakika

Yarım asırdır ceviz ağaçlarını sanat eseri bastonlara dönüştürüyor

Yarım asırdır ceviz ağaçlarını sanat eseri bastonlara dönüştürüyor 80 yaşındaki Abdurrahman Gökbulak, 50 yıldır Ahlat bastonu yapıyor Bitlis'in Ahlat ilçesindeki 80 yaşındaki baston ustası Abdurrahman Gökbulak, 50 yıldır ceviz ağaçlarından sanat eseri bastonlar yapıyor.

Yarım asırdır ceviz ağaçlarını sanat eseri bastonlara dönüştürüyor

80 yaşındaki Abdurrahman Gökbulak, 50 yıldır Ahlat bastonu yapıyor

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki 80 yaşındaki baston ustası Abdurrahman Gökbulak, 50 yıldır ceviz ağaçlarından sanat eseri bastonlar yapıyor.

Ahlat ilçesinde üretilen el yapımı bastonlar her geçen gün değişen motif ve desenlerle ilgi çekmeye devam ederken, ilçenin en eski baston ustalarından olan Abdurrahman Gökbulak ise 50 yıldır mesleğini sürdürüyor. İlerleyen yaşına rağmen ara sıra atölyesine giden Abdurrahman Gökbulak, oğulları ile birlikte Ahlat bastonu üretiyor. 50 yıldır baston sanatına hayatını adayan Abdurrahman Gökbulak, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan hem başarı ödülü hem de hatıra sanatçılara saygı ödülü aldı.

Askere gidinceye kadar marangozluk ve ceviz ağacından mobilyalar yaptığını ve yaptığı ilk bastonu komutanına hediye ettiğini belirten Gökbulak, askerden döner dönmez atölye açarak baston imal etmeye başladığını söyledi. İlerlemiş yaşına rağmen, mesleğini büyük bir ilgi ve titizlikle yapan baston ustası Abdurrahman Gökbulak, baston yapmanın son derece özen isteyen bir sanat olduğunu kaydetti. Gökbulak, "Askerden geldikten sonra doğramacılık yaptım. Daha sonra baston yapmaya başladım. Uzun yıllar baston imal ettim. Diğer işleri bıraktım ve devamlı baston ürettim. O zamanlar elimizle hep yapıyorduk sonradan makinelerde aldık" dedi.

2 oğlunu da meslekte yetiştirdi

Baston ustası Abdurrahman Gökbulak, 2 oğlunu da meslekte yetiştirdiğini, çocuklarının kendisinden daha iyi baston yaptığını ifade ederek, "Çocuklarda yetiştiler tabi, onlarda devam ediyorlar. Bende bazen yardımcı oluyorum. Canım sıkıldı mı geliyorum baston yapıyorum. Birçok baston ustası yetiştirdim, yanımızda akrabalarımız tanıdıklarımızı da baston sanatında yetiştiriyoruz. Hevesim var gelip yardımcı oluyorum, baston yapıyorum. Çocuklarda çalışıyor, onlar daha güzel yetiştiler. Daha iyi baston yapıyorlar" diye konuştu.

"Babam baston sanatına hayatını adamış çok değerli bir ustamızdır"

Baston ustası Abdurrahman Gökbulak'ın kendisi gibi baston ustası olan oğlu Refa Gökbulak da, babalarının izinden gitmeye çalıştıklarını söyledi. Refa Gökbulak, "Babam hayatı boyunca hep ahşap işiyle iştigal etmiş. Çok uzun yıllar marangozluk ve özellikle ceviz mobilya üzerinde çalışmış ve 50 yıldır baston sanatına hayatını adamış çok değerli bir ustamızdır. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan hem başarı ödülü var hem de hatıra sanatçılara saygı ödülü var. Bastonlarımızda çok büyük emekleri var. Ahlat'ta biz bastona başlamadan önce klasik türde bastonlar yapılırdı ancak babamızın desteğiyle biz hem kafa çeşitlerini hem de gövde çeşitlerini tamamıyla değiştirdik. Çeşitli hayvan figürlü olan modellerimiz var, klasik türde olan modellerimiz var. Gövde motiflerini çok fazla geliştirdik. Bunlar babamızın sayesinde oldu. Babamız 1940 doğumlu ve 80 yaşında atölyede eskisi gibi çalışamıyor ancak hayatını hep atölyeye adadığı için gece gündüz çalıştı. Mutlaka atölye ortamında olması gerekiyor. Hobi olarak da olsa gelip uğraş veriyor. Bu da onu mutlu ediyor, bizde elimizden geldiğince tabi ki ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. O bizim her şeyimizdir, pirimizdir. Biz her şeyimizi ona borçluyuz. Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin" şeklinde konuştu.

Yarım asırdır ceviz ağaçlarını sanat eseri bastonlara dönüştürüyor

Atölye, Bitlis, Ahlat, Ceviz, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yarım asırdır ceviz ağaçlarını sanat eseri bastonlara dönüştürüyor - Son Dakika

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