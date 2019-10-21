Yarım asırdır demir döverek mesleğini yaşatıyor

Bitlis'te 8 yaşında çırak olarak demir ustalarının yanında işe başlayan 61 yaşındaki Sabri Bakır, yarım asrı aşkın süredir demire şekil vererek ailesini geçindiriyor.

Çocukken başladığı demir sanatını öğrenmek için 10 yıl çıraklık 20 yıl da kalfalık yapan Bakır, daha sonra Şerefiye Camisi'nin yanındaki tarihi mekanda atölye açtı.

8 metrekarelik dükkanında 23 yıldır ısıttığı demirlere çekiç darbeleriyle şekil veren Bakır, ilerleyen yaşına rağmen unutulmaya yüz tutan mesleğini ilk günkü heyecanıyla yaşatmaya çalışıyor.

Dürüst esnaflığı ve azmiyle 4 yıl önce "Yılın Ahisi" seçilen Bakır, nasırlı ellerinden düşürmediği çekiciyle ham demiri balta, orak, sacayağı ve bazı tarım aletlerine dönüştürüyor.

Sabri Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelişen teknolojinin demircilik sanatını bitirdiğini belirterek, mesleği yaşatacak çırak bulamamaktan yakındı.

Çalışmak isteyen çırakların istediği maaşı verme imkanlarının olmadığını anlatan Bakır, şöyle konuştu:

"Çok zor ve ağır bir sanat. Riski de var. 10 yıl önce 3-4 eleman vardı, şimdi kimse yok. Tek başımıza çalışıyoruz. Kardeşim bazen gelip yardım ediyor. Devlet destek verirse kendimizi teknolojiye uydururuz. Kendi imkanlarımızla bunu yapamıyoruz ama el emeğiyle yapılan ürünler daha kaliteli. Mesleğimden kazandığım parayla 6 çocuğumu okuttum. Çocuklarım bu mesleğe gönül vermedi. Ömrüm çalışmakla geçti. 8 yaşındayken işe başladım bir baktım 60 yaşına girmişiz. Ömür de biz de bittik." dedi.

Demirciliğin geçmişin en gözde sanatlarından olduğunu aktaran Bakır, atölyede yaptığı ürünleri genellikle köylere gönderdiğini söyledi.