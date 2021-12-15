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Yarım asırdır devirmiş kumaşa hayat veriyor - Son Dakika

Yarım asırdır devirmiş kumaşa hayat veriyor

15.12.2021 16:22
Yarım asırdır devirmiş kumaşa hayat veriyor

İznik Belediyesi hayata geçirdiği "Yaşayan İznik Hazineleri" projesi kapsamında 15.belgeselinde terzi ustası Ahmet Turhan'ın (68) hayatını ve zanaatını ele aldı.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin"Yaşayan İznik Hazineleri" projesi kapsamında belgeselleştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda terzi ustalığı geçimini sağlayan Ahmet Turhan (68) icra ettiği zanaatı ile genç yaştan buyana yarım asırdır mesleğini aşkla devam ettiriyor.

1953 yılında Yenişehir'in Çiçeközü köyünde dünyaya gelen Ahmet Turhan, 1957 yılında İznik'e yerleşerek çocukluk yıllarından itibaren ustası babasının yanında çalışmaya başladığını dile getirdi. Turhan "1968 yılından bu yana terzilik mesleğiyle uğraşıyorum.İlkokuldan sonra okula devam etmeyeceğim deyince babam doğru dükkana dedi. Bende o gün dükkana bir girdim 53 yıldır dükkanda, makinenin başındayım" diye konuştu.

"SEBAT VE KANAAT OLMADAN BAŞARI OLMAZ"

Mesleğe başladığı çocuk yıllardan itibaren yaşamını belgeselde anlatan Ahmet Turhan (68)konuşmasında "Yaptığınız işte başarılı olmanız ve gönlünüzün rahat olması için sebat ve kanaat olması lazım. Ben yarım asırı geçen çalışma hayatında bunu gördüm, bunu öğrendim.Rahmetli babamın vasiyeti vardı.Oğlum elinin emeğini al, hakkını al. Elinin emeğine acıma derdi.Müşteriyi memnun edebilirsek bizde huzurlu oluyoruz.Gönül rahatlığıyla yapılan bir işte zevk olur. Eğer gönül rahatlığıyla yapmıyorsanız hep kahır olur." diye konuştu. Turhan konuşmasında ayrıca İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya bu çalışmalar ile gelecek kuşaklara aktarılan ve tarihe not düşülen belgeseller dolayısıyla teşekkür etti.

İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin hayata geçirdiği "Yaşayan İznik Hazineleri" belgesellerinin ilki 75 yıllık fıçı ustası İsmail Alkış ile gerçekleştirildi. İkinci belgesel ise İznik'e bağlı İnikli Mahallesi'nde ikamet eden 20 yıldır bastonculuk ile uğraşan Şükrü Kaya ile gerçekleştirildi. Üçüncü belgesel dünyaca ünlü Müşküle İğne Oyaları ile dördüncü belgesel 62 yıldır küfe sanatı ile uğraşan Hakkı Ateş (76) ile beşinci belgesel 63 yıldır terzilik sanatını icra eden İsmet Acar (75)altıncı belgesel İznik'e bağlı Tacir Mahallesi'nde 50 yıldır Sıcak Demir Ustalığı yapan Necip Saraç (62) ile yedinci belgesel 55 yıldır Yorgan Ustalığı yapan Ali Topkara (68) ile sekizinci belgesel 55 yıldır Radyo ve Televizyon Ustalığı yapan Ekrem Sevim ile dokuzuncu belgesel Çömlek Ustası Hasan Yaman (55)ile onuncu belgesel Saat Ustası Ramis Asa (72) ile on birinci belgesel 70 yıldır Yüncülük mesleği ile uğraşan Süleyman Ferik (84) ile on ikinci belgesel 50 yıldır soba ustası olan Mehmet Topçu (72) ile, on üçüncü belgesel Ahşap Ustası Servet Bağcı (63) ile on dördüncü belgesel yarım asırlık Bisiklet Tamir Ustası Ahmet Aşık (65) ile on beşinci belgesel ise yarım asırlık terzi ustası Ahmet Turhan (68) ile gerçekleştirildi.

Yarım asırdır devirmiş kumaşa hayat veriyor

Halkla İlişkiler, Belgesel, İznik, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yarım asırdır devirmiş kumaşa hayat veriyor - Son Dakika


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