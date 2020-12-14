Yarım asırdır her gün aralıksız bu işi yapıyorlar - Son Dakika

Yarım asırdır her gün aralıksız bu işi yapıyorlar

14.12.2020 09:49

- Yarım asırdır her gün aralıksız bu işi yapıyorlar Babadan oğula kalan güvercin sevgisi Yaklaşık 50 yıl önce beslemeye başladıkları güvercin sayısı üç beşi geçmezken şimdilerde sayıları 2 binleri buldu Trabzon'da esnaflık yapan Seyfettin Kalaycıoğlu,güvercinlere her gün yaklaşık 50 kilogram...

- Yarım asırdır her gün aralıksız bu işi yapıyorlar

Babadan oğula kalan güvercin sevgisi

Yaklaşık 50 yıl önce beslemeye başladıkları güvercin sayısı üç beşi geçmezken şimdilerde sayıları 2 binleri buldu

Trabzon'da esnaflık yapan Seyfettin Kalaycıoğlu,güvercinlere her gün yaklaşık 50 kilogram yem atıyor

TRABZON - Trabzon Yenimahalle'de esnaflık yapan Seyfettin Kalaycıoğlu 50 yıldır her gün aralıksız güvercinleri beslediklerini belirterek ölene kadar bu işi yapmaya devam edeceğini belirtiyor. Güvercinleri beslemenin, babadan kalma bir sevgi olduğunu belirten Kalaycıoğlu, güvercinleri aileden biri olarak gördüklerini ifade ederek her gün 40-50 kilogram mısır atıyor.

Yaklaşık 50 yıl önce beslemeye başladıkları güvercin sayısının bir elin parmağını geçmeyecek kadar olduğunu şimdilerde ise bu sayının 2 bini geçtiğini kaydeden Kalaycıoğlu kepenkleri açmaya başladığı andan itibaren güvercinlerin dükkan önünde toplanmaya başladığını söylüyor.

Güvercinlerin zaman zaman dükkan içerisine kadar geldiğini kaydeden Kalaycıoğlu, günlük masrafları 80-90 TL'yi bulduğunu ifade ederek bu sevginin farklı bir duygu olduğunu söylüyor.

Güvercinleri evladı gibi gördüğünü kaydeden Kayacıoğlu ölene kadar güvericinleri beslemeye devam edeceğini ifade ederek "Güvercinleri 50 yıldır besliyorum. Güvercinleri beslemek bize babamızdan kaldı, bizde devam ettiriyoruz. 50 yıldır her gün besliyoruz. O dönemler sayıları pek azdı ancak zamanla hemen hemen şehrin her tarafından gelerek sayıları arttı. Aç olduklarını, başımızın üzerine doğru uçuştuklarında anlıyoruz. Daha sonra bizde mısır atıyoruz. Bizden başkaları pek nadir yemek atıyor. Yıllardır hep biz besliyoruz. Sabahları kepenkleri açtığımızda dükkan önünde doluşuyorlar. Her gün 40-50 kilogram mısır, buğday veriyoruz. Günlük masrafları 80-90 TL. Yaklaşık 2 bin kadar güvercin olduğunu düşünüyoruz. Ölene kadar beslemeye devam edeceğiz" dedi.

"Bizden sonra bu görevi çocuklarımız sürdürecek" diyen Kalaycıoğlu "Ara sıra sayıları az da olsa bazıları para vererek yem atmamızı istiyorlar bizde onların bu isteklerini yerine getiriyoruz. Bazen dükkan içine bile girdikleri oluyor. Dükkan kapalı olduğu zaman bekliyorlar. Cumartesi, Pazar günleri yasak dolayısıyla kapalı oluyoruz. Dükkan önünde toplanıp bizi bekliyorlar. Genelde bu bölgede bulunuyorlar. Sabah saat 7,30'da gelip, saat 16,30 civarlarında gidiyorlar. Biz onlara alıştık artık aileden gibi görüyoruz. Sürekli beslediğimiz için evcil sayılırlar, insanlardan pek kaçmıyorlar. Genelde düşmanları martılar ve atmacalar. Bir nevi burada da koruma altında sayılırlar. Bu sevgi bambaşka bir duygu, aynı evlat gibi. İl dışına çıktığımız zaman aklımız onlarda kalsa da yine de yemsiz bırakmıyoruz" diye konuştu.

Yarım asırdır her gün aralıksız bu işi yapıyorlar
Yarım asırdır her gün aralıksız bu işi yapıyorlar
Yarım asırdır her gün aralıksız bu işi yapıyorlar
Yarım asırdır her gün aralıksız bu işi yapıyorlar
Yarım asırdır her gün aralıksız bu işi yapıyorlar
Yarım asırdır her gün aralıksız bu işi yapıyorlar
Yarım asırdır her gün aralıksız bu işi yapıyorlar
Yarım asırdır her gün aralıksız bu işi yapıyorlar
Yarım asırdır her gün aralıksız bu işi yapıyorlar
Yarım asırdır her gün aralıksız bu işi yapıyorlar

Yenimahalle, Trabzon, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yarım asırdır her gün aralıksız bu işi yapıyorlar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

PSG liderliği Lille'e kaptırdı, Sakatlanan Neymar gözyaşlarıyla sahayı terk etti Kaan Yıldırım, ayrılık sonrası Hadise'nin aldığı her şeyi geri gönderdi Burdur Gölü'nde 10 gündür devam eden gaz çıkışı korkuttu: Depremin habercisi olabilir Sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta maddi hasar var Oyuncu Onur Saylak 3. kez baba oldu Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi Kısıtlamayı hiçe sayan sürücü, polise yapmadığını bırakmadı: Bana takıntısı var
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak         
10:12
Ermenistan'ın başı fena ağrıyacak! Sivil yerleşim yerlerine yönelik 11 saldırı belgelendi Ermenistan'ın başı fena ağrıyacak! Sivil yerleşim yerlerine yönelik 11 saldırı belgelendi         
09:43
Son 24 saatte 2 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de hastane otoparkı korona servisine dönüştürüldü Son 24 saatte 2 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de hastane otoparkı korona servisine dönüştürüldü         
09:27
Kısıtlamada saatlerinde torunun sıcak ekmek isteği, dedesine 3 bin 150 TL'ye patladı Kısıtlamada saatlerinde torunun sıcak ekmek isteği, dedesine 3 bin 150 TL'ye patladı         
09:21
Satışlar düşünce firmalar kozunu çekti: Sıfır otomobiller için faizsiz kampanya geliyor Satışlar düşünce firmalar kozunu çekti: Sıfır otomobiller için faizsiz kampanya geliyor         
09:15
Kısıtlamayı delmek için buldukları yöntem pes dedirtti! Hastane ve kan merkezlerinden randevu alarak dışarı çıkıyorlar Kısıtlamayı delmek için buldukları yöntem pes dedirtti! Hastane ve kan merkezlerinden randevu alarak dışarı çıkıyorlar         
09:02
Dolandırıcıların yeni tuzağı! Tapuda 'dublör' kullanıp milyonlarca liralık vurgun yapıyorlar Dolandırıcıların yeni tuzağı! Tapuda 'dublör' kullanıp milyonlarca liralık vurgun yapıyorlar         
08:36
Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak         
08:16
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var         
07:41
Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti         
23:41
Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti         
22:16
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
FOX TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor FOX TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor         
19:49
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 10:27:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yarım asırdır her gün aralıksız bu işi yapıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei