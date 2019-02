Yarım asırdır kendisi üretip, çalıyor

Yarım asırdır kendisi üretip, çalıyor12 metrekarelik odasında üretip dünyaya ihraç ediyorGAZİANTEP - Gaziantep 'te yaşayan Ünal Şenpekmezci, 44 yıldır ud üretip kendine has tarzla çalıyor. Şenpekmezci, 12 metrekarelik odasında ürettiği udları dünyaya ihraç ediyor.Çocukken babasından etkilenip başladığı ud yapımını sürdüren 68 yaşındaki Ünal Şenpekmezci, 12 metrekarelik odasında kurduğu atölyesinde her aşamasını özenle işleyerek klasik ve elektro ud üretiyor. 1975 yılından beri sektörün içinde olan Şenpekmezci, ud yapımında özellikle ladin ağacından kapak kullanıldığını belirtiyor. Ud çalmanın da, üretiminin de çok zorlu olduğunu belirten Şenpekmezci, ürettiği ürünleri profesyonel bir udi gibi kendi test ediyor. Usta sanatçılara taş çıkaran Şenpekmezci, udun her ağaçtan yapılmadığını, ud için en iyi ağaç ladin ve ceviz ağacı olduğunu söyledi. Şenpekmezci, ud ve keman imalatında en önemli şeyin malzeme seçmek olduğunu vurguladı."Ud yapımı zor bir iştir"Ud yapımının meşakkatli bir iş olduğunu ifade eden Şenpekmezci, "Ud yapımı çok zor bir iştir. Öncelikle bu bir yetenek işidir. Bu işi sevmek gerekiyor. Bu işe zaman ayırmak gerekir. Bu işi yapmak için yıllarını vermen gerekiyor. Artık bu işe heveslenen çok az kişi var. Ağaç bulmak zordur. Maddi getirisi de çok azdır. Ud teknesi, ceviz, maun, erik, kayısı, akça ağaç, kiraz, ithal ağaçlardan magase, vengi, pelesenk gibi ağaçlardan yapılır. Bu ağaçlar kolay kolay bulunmaz. Belli yerlerin ağaçlarını kullanıyorum. Özellikle Siirt Artvin , Doğu Anadolu'nun belli bölgelerinde yetişiyor. Özellikle ud yapımında ağacın psikolojisini iyi bilmek gerekiyor. Seslere hakim olmak lazım" dedi."Yurt dışından talep alıyorum"Yurt dışından müşterileri olduğunun altını çizen Şenpekmezci, "Yıllardan beri bu işi yaptığım için özel müşterilerim var. Suudi Arabistan 'dan Afrika 'ya Avrupa 'ya birçok yere ürettiğim udları satıyorum. Ancak 2 ayda bir tane ud yapıyorum çünkü tek başımayım. Ud yapımı çok sabır gerektiriyor. Zor bir iştir. Sesleri iyi ayarlamak lazım bu da büyük bir tecrübe gerektiriyor" şeklinde konuştu."Kendim üretip kendim çalıyorum"Yaptığı udları kendisinin test ettiğini ifade eden Şenpekmezci, "Musikide usul ve makam bilmek gerekiyor, benim asıl işim budur. Musikiden haz alıyorum ve birçok hocadan ders aldım. Kendim çalıyorum ve udlarımın sesini kontrol ediyorum. Bunun yanında keman da çalıyorum. Musikiyi çok seviyorum" diye konuştu.Mesleğin bitme noktasına da geldiğini ifade eden Şenpekmezci, bu işi yapanların sayısının gün geçtikçe azaldığı belirtti.