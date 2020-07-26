Yarım asırdır "keskin bıçak"lar için çarkını çeviriyor - Son Dakika

Kars'ta Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık kesiminde kullanılacak malzemelerin bakımını yapan Suat Baydağ, talepleri yetiştirmek için bugünlerde yoğun mesai yapıyor.

Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Kars'ta, kurbanlarını kendileri kesen vatandaşlar, bıçak, balta ve satırların bakımını yaptırıyor.

Kentteki bileme ustası Baydağ da Kurban Bayramı öncesi gelen yoğun bıçak bileme taleplerini yetiştirmeye çalışıyor.

Bıçak, balta ve satırları biliyor

Müşterilerinin getirdiği bıçak, balta ve satırları bileyen Baydağ, babasından devraldığı mesleği yarım asırdır sürdürüyor.

Bıçak ustası Baydağ, AA muhabirine, 13 yaşında babasının yanında başladığı mesleği yıllardır sürdürdüğünü söyledi.

Kurban Bayramı öncesi yoğunluğun artığını ifade eden Baydağ, "Her bayram öncesi aynı yoğunluğu yaşıyoruz. Kars'taki tek usta ben olunca geç saatlere kadar çalışmak zoruna kalıyoruz. Bütün kesici aletlerin bilemesini yapıyoruz. Vatandaşlar kurban öncesi hazırlıkları tamamlamak için dükkanımızın yolunu tutuyor." dedi.

Baydağ, vatandaşların bayram öncesi kesici aletlerin bakımını yaptırmak için yoğunluk oluşturduğunu vurgulayarak, 4-5 kişi çalışmalarına rağmen talepleri yetiştiremediklerini dile getirdi.

Kentte bu işi yapan başka yer olmadığı için vatandaşların kendilerini tercih ettiğini aktaran Baydağ, "Bayrama bir hafta kala daha yoğun oluyor. Son günlerde gece saatlerinde de çalışıyoruz çünkü ciddi bir yoğunluk oluyor. Bu dönemlerde en çok bıçak, balta, satır geliyor. Onların daha keskin olması için bileme işlemi yapıyoruz. Bazen dükkanın önünde kuyruk oluşuyor." diye konuştu.

Bıçağını tamire getiren vatandaşlardan Nebi Arı ise Kurban Bayramı'nda bıçakların bakımının önemli olduğunu belirterek, her yıl kurban kesimi için bıçakları ustasında bilediklerini kaydetti.

Erkan Uslu da bıçak bakımı yaptırmak için geldiğini ve yoğunluk nedeniyle 3-4 saat sıra beklediğini anlattı.