Yarım asırdır kirman ile yün eğirip çorap örüyorlar - Son Dakika

Kütahya'da merkeze bağlı Kireç köyünde yaşayan Kiraz çifti, yarım asırdır kirman ile yün eğirip çorap örüyor.

20 yaşında evlendiklerini belirten Hasan ve Ayşe Kiraz çifti, 74 yaşında olduklarını 10 adet küçükbaş hayvan ile başladıkları hayvancılığa, bugün 450 hayvan ile Kireç köyüne yakın olan Aslanapa ilçesi arazilerinde devam ettiklerini belittiler.

Koyunlarından aldıkları yün ile çobanlık yapan yakınlarına çorap örmeğe başladığını belirten Ayşe Kiraz, "Yıllar önce yokluk içinde yaşardık. Para pul yok, yiyecek ekmeği bile arpa unundan yapardık. Koyunlarımızı yakınlarımız otlatırdı. Onlardan peynir yapıp yiyeceğimizi hazırladık. Onların ayağı üşümesin diye yünlerini kesip yıkar kurutur onları kirman da eğirirdim. Bir hafta da bir çift çorabı örüp aile büyüklerime giydirirdim. Daha sonra 20 yaşımda Hasan bey ile evlendim. Çocuklarım oldu. Onlar da hayvancılık yapmayı bırakmadılar. Ben de kirmanla koyun yününden ip yapıp çorap örmeyi bırakmadım. 74 yaşındayım. Şu an bu işi yapan yok denecek kadar az. Unutulmaya yüz tutmuş bu geleneği ömrüm yettiğince devam ettirmeyi düşünüyorum. Çorapları satmak için değil çoluk çocuğa ve torunlarıma yapıyorum. Ama kıramadığım biri olursa çiftini 30 liradan satıyorum. Eşim Hasan Kiraz'da kirman eğirir ve bana ip yapmakta yardımcı olur. Bugün 450 baş hayvanımız var. Arabamız, traktörümüz ve ektiğimiz arazimiz var. Biz yörük olarak bu dünyaya geldik. Yaşantımız asla değişmez. Hayvancılık yaparak ve arazimizi ekerek yani üreterek dünyadan geçip gideriz. Eşimle 74 yaşına girdik. Korona virüs salgını var diye sokağa çıkmıyoruz. Hayvanlarımızı otlatmak için dağlara gideriz. Ömrümüz yettiğince yörüklerin geleneğinde olduğu gibi hayvancılık yapmayı bırakmayacağız" dedi.

Geçmişte bir ekmek, yada bir şişe sıvı yağ için çok zorluklar çektiklerini anlatan yaşlı çift, bugün çalışan aç kalmıyor. Çok şükür Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz üreticinin yanında" ifadelerini kullandılar. - KÜTAHYA