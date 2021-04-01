Yarım asırdır kitap okuyor - Son Dakika

Yarım asırdır kitap okuyor

01.04.2021 18:50
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Kütahya'nın Emet ilçesinde 57. Kütüphaneler Haftası nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde 57. Kütüphaneler Haftası nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğin özel konuğu yarım asırdır 3 binden fazla kitap okuyan 65 yaşındaki Mustafa Kaymak oldu.

Ünlü Emetli yazar Gülten Dayıoğlu'nun ismini taşıyan kütüphane de düzenlenen programa Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkan Vekili Ahmet Çakmak, İlçe Jandarma Komutan Vekili Erdal Ercan, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Aşıkovalı ve bazı daire müdürleri katıldı. Emet ilçesinde yaşayan ve kütüphanenin daimi okuyucularından olan 65 yaşındaki Mustafa Kaymak'ın da konuşma yaptığı programda kitap okuma ve kütüphanelerin önemine vurgu yapıldı.

Kitap okuma alışkanlığının hayatını olumlu şekilde etkilediğini belirten Mustafa Kaymak, "Kitap okumaya ortaokul yıllarında bir arkadaşımın tavsiyesi ile başladım ve bu yaşıma kadar da muntazam bir okuyucuyum. Hayatımı olumlu şekilde etkileyen, değiştiren kitaplardır. Evimde de kitaplığım mevcut olup, 3 bin adet ten fazla kitabım var. Başta evlatlarım ve torunlarım olmak üzere, bütün öğrencilerin, gençlerin ve yetişkinlerin kitap okumasını tavsiye ediyorum" dedi.

Programda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan 'Sıra Dışı Okurlar' belgeselinin sunumu yapıldı.

Kütüphanelerin, toplumun kültür ve medeniyet birikiminin en önemli hazinesi olduğunu belirten Kaymakam Çiçek, "Bilim, kültür, sanat, edebiyat ve tarih gibi alanlarda, bir milletin hafızasını oluşturan kütüphaneler, geçmişi geleceğe taşıyan en önemli yapılardır. Yaşadığımız çağda bilgi ve iletişim kaynaklarının gelişmiş olması, özellikle internet ve sosyal medya vasıtasıyla her ne kadar okuma ve öğrenme ihtiyacımız önemli ölçüde giderilse de tüm dünyada kütüphaneler ve kitaplar halen önemini devam ettirmekte ve bizzat tercih edilmektedir. Müreffeh bir gelecek için çocuklarımızın, gençlerimizin okuma sevgisini ve kitaplarla olan dostluğunu artırmalı, onlara zamanı en verimli değerlendirme konusunda kütüphaneleri bir alternatif olarak sunmalıyız." dedi.

Çiçek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" (Zümer Suresi, 9. Ayet) Yüce Allah (c.c.) bu ayette, insanlara bir uyarı göndermektedir. Bilen kişiler ile bilmeyen kişilerin eşit olmayacağından bahsetmektedir. Bilmeden yorum yapan, bilmeyerek konuşan, bilmeden hareket ve istişare eden kişilerle bilen kişiler eşit değildir. Emet Kaymakamlığı olarak 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında "Cumhuriyetten Milli Egemenliğe 2023'e 2023 Sayfa Aç" ve akabinde de "Neyi Neden Okumalı" kitap okuma projelerimizi uygulamaya koyduk, halen de başarıyla yürütüyoruz. Öğrencilerimiz, öğretmen ve velilerimiz olmak üzere, tüm paydaşlarımızla birlikte almış olduğumuz güzel sonuçlar bizleri müreffeh bir gelecek adına umutlandırmakta ve şevke getirmektedir. Bütün amacımız, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi milli, manevi, kültürel, tarihi değerlerimize sahip çıkan, düşünen, sorgulayan, üreten bir vizyona sahip bireyler olmalarına ve bu vasıflarıyla ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine emin adımlarla taşımalarına katkı sağlamaktır." - KÜTAHYA

Yarım asırdır kitap okuyor
Yarım asırdır kitap okuyor
Yarım asırdır kitap okuyor
Yarım asırdır kitap okuyor

Ahmet Çakmak, Hisarcık, Kütahya, Kitap, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yarım asırdır kitap okuyor - Son Dakika


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