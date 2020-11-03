Yarım asırdır mahalle berberliği kültürünü sürdürüyor - Son Dakika

Yarım asırdır mahalle berberliği kültürünü sürdürüyor

03.11.2020 09:30
Yarım asırdır mahalle berberliği kültürünü sürdürüyor, System.String[]

BURDUR'da yaşayan Mustafa Altınkaynak (63), ilkokuldan mezun olduktan sonra başladığı baba mesleği berberliği, 50 yıldır sürdürüyor.

BURDUR'da yaşayan Mustafa Altınkaynak (63), ilkokuldan mezun olduktan sonra başladığı baba mesleği berberliği, 50 yıldır sürdürüyor. Babasının da yıllarca çalıştığı iş yerinden ayrılmayan Mustafa Altınkaynak, "Eskiden işlerimiz çok iyiydi. Babalı oğullu çalışıyorduk. Bir dakika boş vakit bulamazdık. Ama şimdi çok fazla iş yok. Eski tatlar kalmadı" dedi.

Burdur merkez Değirmenler Mahallesi Divanbaba Caddesi'nde iki katlı evinin alt katında berberlik mesleğini sürdüren Mustafa Altınkaynak, babasının da çalıştığı iş yerinde mesleğini sürdürüyor. İlkokuldan sonra babasından öğrenip başladığı mesleğini 50 yıldır aralıksız sürdüren Altınkaynak, "İlkokulu bitirdikten sonra okuyamadım. Okuyamayınca babam beni yanına aldı. Berberliği öğretti. 50 yıldır bu mesleği yapıyorum. Şimdi yaşlandım. Fazla ayakta duramıyorum. Şeker hastalığım var, böbrek yetmezliğim var" dedi.

'ESKİ TATLAR KALMADI'1993 yılında vefat eden babasının aynı dükkanda yaklaşık 55 yıl berberlik mesleğini sürdürdüğünü anlatan Altınkaynak, "Eskiden işlerimiz çok iyiydi. Babalı oğullu çalışıyorduk. Bir dakika boş vakit bulamazdık. Ama şimdi çok fazla iş yok. Eski tatlar kalmadı. Eskiden ustura ile tıraş ederdik. Ustura jiletten daha iyidir. 10- 15 usturamız vardı. Bileme taşları, kayışlar vardı. Ustura ile tıraş olmak rahat ettirir insanı. Eski berberliğin tadı kalmadı" diye konuştu.'ESKİDEN DAMAT TIRAŞI İÇİN EVLERE GİDERDİK'Eskiden Burdur'da hemen her mahallede berber olduğunu belirten Mustafa Altınkaynak, " Yenice, Dere, Oluklaraltı, Değirmenler mahallelerinde berber dükkanı vardı. Şimdi hepsi kapandı. Eskiden damat tıraşı için evlere giderdik. Şimdi hepsi bitti, değişti" diye konuştu.'MUSTAFA USTA BU GELENEĞİ DEVAM ETTİRİYOR'Mustafa Altınkaynak'ı iş yerinde ziyaret eden Burdur Berberler Odası Başkanı Veli Soy, "Eski ustalarımızın her zaman yanındayız. 1940'lara dayanan bir mazisi var bu dükkanın. Mustafa ustam da ata mesleği olan berberliği devam ettiriyor. Eskiden mahallelerimizde berberlerimiz, bakkallarımız, kahvehanelerimiz olurdu ama zamanla kalktı. Mustafa usta bu geleneği devam ettiriyor. Bizim örnek bir ustamızdır, kullandığı alet edevatlar tarihi. Berberler eskiden tıraş dışında kan alma, diş çekme gibi işlemleri de yapardı. Zamanla bunlara ihtiyaç kalmadı" dedi.'KORONAVİRÜS ESNAFI MAHVETTİ'Pandemi döneminde meslektaşlarının işlerinde düşüş olduğunu da aktaran Veli Soy, "Koronavirüs esnafları mahvetti. Elimizden geldiği kadar dayanmaya çalışıyoruz. Gerçekten küçük esnafta bir durgunluk var ama bunları da atlatacağımızı düşünüyorum. Her ne kadar devlet desteği olsa da iş olmayınca zorlanıyoruz, sıkıntı içerisindeyiz" dedi.'HERKES OKUSA OLMUYOR'Eğitimin 12 yıla çıkmasından dolayı ara eleman bulmakta zorlandıklarını anlatan Soy, "Eleman bulamıyorduk ama 2019 yılında çıkan Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir kanunu ile artık Çıraklık Eğitim Merkezinden mezun olanlar lise mezunu sayılacak. İnşallah aileler evlatlarını meslek sahibi yapmaya çalışır. Herkes okusa olmuyor. Berbere de, tamirciye de, mobilyacıya da eleman ihtiyaç" diye konuştu. Değirmenler Mahallesi sakinlerinden Mahmut Kalkan da "Bu mahallede doğdum büyüdüm. Çocukluğumuzda mahallemizde iki tane berber vardı. Aynı zamanda 7-8 bakkal esnafı vardı. Mustafa abim çocukluğumuzun berberi. Rahmetli babası İsmail amca ile çalışıyorlardı" dedi.

Yarım asırdır mahalle berberliği kültürünü sürdürüyor
Yarım asırdır mahalle berberliği kültürünü sürdürüyor
Yarım asırdır mahalle berberliği kültürünü sürdürüyor
Yarım asırdır mahalle berberliği kültürünü sürdürüyor
Yarım asırdır mahalle berberliği kültürünü sürdürüyor
Yarım asırdır mahalle berberliği kültürünü sürdürüyor
Yarım asırdır mahalle berberliği kültürünü sürdürüyor

Koronavirüs, Burdur, Mezun, Baba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yarım asırdır mahalle berberliği kültürünü sürdürüyor - Son Dakika


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