Yarım asırdır mahalle berberliği kültürünü sürdürüyor - Son Dakika

BURDUR'da yaşayan Mustafa Altınkaynak (63), ilkokuldan mezun olduktan sonra başladığı baba mesleği berberliği, 50 yıldır sürdürüyor. Babasının da yıllarca çalıştığı iş yerinden ayrılmayan Mustafa Altınkaynak, "Eskiden işlerimiz çok iyiydi. Babalı oğullu çalışıyorduk. Bir dakika boş vakit bulamazdık. Ama şimdi çok fazla iş yok. Eski tatlar kalmadı" dedi.

Burdur merkez Değirmenler Mahallesi Divanbaba Caddesi'nde iki katlı evinin alt katında berberlik mesleğini sürdüren Mustafa Altınkaynak, babasının da çalıştığı iş yerinde mesleğini sürdürüyor. İlkokuldan sonra babasından öğrenip başladığı mesleğini 50 yıldır aralıksız sürdüren Altınkaynak, "İlkokulu bitirdikten sonra okuyamadım. Okuyamayınca babam beni yanına aldı. Berberliği öğretti. 50 yıldır bu mesleği yapıyorum. Şimdi yaşlandım. Fazla ayakta duramıyorum. Şeker hastalığım var, böbrek yetmezliğim var" dedi.