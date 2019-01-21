Yarım asırdır milyonlarca hayata dokunuyorlar
25 dakika önce
Türkiye'nin ilk özel vakfı olarak 17 Ocak 1969'da kurulan Vehbi Koç Vakfı, bu yıl 50'nci yaşını kutluyor.
Türkiye
'nin ilk özel vakfı olarak 17 Ocak 1969'da kurulan Vehbi Koç Vakfı
, bu yıl 50'nci yaşını kutluyor. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel
, kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, yeni çağdaş sanat müzesini de müjdeledi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:15
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