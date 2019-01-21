Son Dakika Haberleri: Yarım asırdır milyonlarca hayata dokunuyorlar

Yarım asırdır milyonlarca hayata dokunuyorlar

25 dakika önce

Türkiye'nin ilk özel vakfı olarak 17 Ocak 1969'da kurulan Vehbi Koç Vakfı, bu yıl 50'nci yaşını kutluyor.

Yarım asırdır milyonlarca hayata dokunuyorlar, System.String[]
Türkiye'nin ilk özel vakfı olarak 17 Ocak 1969'da kurulan Vehbi Koç Vakfı, bu yıl 50'nci yaşını kutluyor. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, yeni çağdaş sanat müzesini de müjdeledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:15 

Vehbi Koç Vakfı, Türkiye, Ekonomi
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