Yarım Asırdır Muhtarlık Yapıyor, Koltuğu Yine Kaptırmadı

Yarım asırdır muhtarlık yapıyor, koltuğu yine kaptırmadı 74 yaşındaki muhtar 9'uncu defa seçildiBURSA - Bursa'da 43 yıldır muhtarlık yapan İsmail Tamuroğlu, 31 Mart seçimlerinde 9'uncu defa seçilerek rekor kırdı.

Yarım asırdır muhtarlık yapıyor, koltuğu yine kaptırmadı

74 yaşındaki muhtar 9'uncu defa seçildi



BURSA - Bursa'da 43 yıldır muhtarlık yapan İsmail Tamuroğlu, 31 Mart seçimlerinde 9'uncu defa seçilerek rekor kırdı.

Bursa'nın en eski mahallelerinden biri olan Kayhan Mahallesi'nin muhtarı İsmail Tamuroğlu, 1977 yılında henüz 31 yaşındayken muhtar oldu. İlk seçildiğinden itibaren her yıl muhtarlığa adaylığını koyan Tamuroğlu, bu zamana kadar girdiği bütün seçimleri kazanarak 8 dönem hiç fire vermeden peş peşe muhtar seçildi. Şu anda 74 yaşında olan muhtar adayı 31 Mart seçimlerinde de Kayhan Mahallesi seçimlerini kazanarak 9'uncu defa muhtar oldu.

43 yıldır Muhtarlık yapan İsmail Tamuroğlu, bu dönemin sonunda 48 yıl hiç mola vermeden aynı mahallede muhtarlık yapmış olacak. Şampiyon muhtarı ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, seçimlerde gördüğü destekten dolayı teşekkür ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Seçimlerin bitmesinin ardından teşekkür ziyaretleri yaptığını ifade eden Başkan Mustafa Dündar, "Muhtarımız İsmail ağabeyi ziyarete geldik. Kendisi bir rekor kırdı ve 9'uncu defa tekrar muhtar olarak seçildi. Bu tarihi mahallemizde tarihi bir muhtar. Bu hafızayı iyi değerlendirmek lazım, büyük bir birikim. Kendisine sağlıklı ve hayırlı bir ömür diliyorum" dedi.

1980 öncesi muhtarı olduğunu belirten İsmail Tamuroğlu, "9'uncu defa seçildim. İlk defa 1977 yılında 31 yaşında muhtar oldum. Şu an muhtarlıkta 43 yılımı doldurdum. 74 yaşındayım. Bugüne kadar hiç mola vermeden devam ettim. Marmara bölgesinde benden daha kıdemli bir muhtar yok. Mahallemde bin 9 seçmen var. Bu oyların 361'ini ben aldım. Beni ilk ziyaretime gelen Mustafa Dündar başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çevremdekiler, yeter artık, biraz da gençler yapsın diye takılıyorlar. Ben bıraksam da millet beni bırakmıyor" şeklinde konuştu.

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