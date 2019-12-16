Yarım asırdır Şam tatlısı satıyor - Son Dakika
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Yarım asırdır Şam tatlısı satıyor

6 saat önce

Samsun'a 73 yaşındaki Recep İnan yarım asırdır Şam tatlısı satıyor.

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Samsun'a 73 yaşındaki Recep İnan yarım asırdır Şam tatlısı satıyor.


Samsun'da 73 yaşındaki Recep İnan 51 yıldır seyyar arabasıyla sokak sokak gezerek Şam tatlısı satıyor. Evde yaptığı Şam tatlıları ile 6 çocuk büyüten İnan sabah çıktığı evinden yatsı ezanında geri dönüyor.


Yarım asırdır yaptığı Şam tatlılarını satarak geçimi sağlayan İnan, 20'li yaşlarda sokakta bu işi yapanları görerek merak ettiğini ve sonra bir ustası sayesinde Şam tatlısı yapmayı öğrendiğini söyledi. Günde 1 tepsi satış yapan Recep İnan gençlerin şimdilerde bu iş beğenmemesinden yakındı.


Recep İnan, "73 yaşındayım. Bu işten 6 çocuk büyüttüm. İşsizlik dönemimdi. Kimsenin emrinin altında çalışmak istemedim. Ustamdan Allah razı olsun. Günde 1 tepsi satış yapıyorum. Daha önce 3 tepsi satıyordum 1 tepsiye düştü. Evden sabah çıkıyorum, yatsıda geri dönüyorum. Benim bu şehirde tatlımı beğenmeyen olmaz. İşsiz kaldığım bir dönemde bu işe meraklandım. Vatandaşlar satarken gördüm. O zamanlar öğretmiyorlardı. Parayla öğrendim ben. Şimdi bedava öğretiyorum, kimse öğrenmiyor. Şimdiki gençler yapmıyorlar bunu çalışan yok. Öğrenmek istemiyor, yapmak istemiyorlar. Geliri az geliyor onlara. Zaman olursa sonuna kadar devam ettireceğim" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Samsun, Sabah, Şam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:34 Kaynak: İHA
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