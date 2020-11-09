Yarım asırdır spor takımlarında malzemecilik yapıyor - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da 1972 yılında spor takımlarında malzemeciliğe başlayan Mustafa Kara (74), yaklaşık yarım asırlık tecrübesiyle Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı'nda görevini sürdürüyor. 'Kara Mıstık' lakabıyla tanınan Kara, şimdi malzemeciliği kendi adını taşıyan 5 yaşındaki torununa da öğretiyor.

Mustafa Kara'nın malzemecilik serüveni, 1972 yılında işe girdiği Devlet Demir Yolları'nda Demirspor Futbol Takımı ile başladı. 1980 yılına kadar Demirspor'da malzemecilik yapan Kara,1980-1995 döneminde Afyon Belediyespor Voleybol Takımı'nda malzemecilik görevini yürüttü. 2002-2005 döneminde Şekerspor futbol takımında görev alan Mustafa Kara, bir süre amatör takımlarda malzemecilik yaptı. 2013 yılında Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı'nda göreve başlayan Kara, halen aynı takımda çalışıyor.

Biri kız 3 çocuk babası Mustafa Kara, çocuklarını malzemecilik yaparak kazandığı parayla büyüttüğünü söyledi. 5 torun sahibi olan Kara, kendi adını taşıyan torununa da malzemeciliği öğretiyor.'KARDEŞ GİBİYİZ'Mustafa Kara, Afyon Belediyespor Voleybol Takımı'ndaki oyuncular ve teknik heyet ile kardeş gibi olduklarını söyleyerek, "Hepsiyle hoş bir şekilde çalıştık. Hiçbir sıkıntım yok Allah'a şükür. Beraber kulübü bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. Önceki sezon düştük. Geçen sezon tekrar play-off'larda çıktık. Bu sene yine Efeler Ligi'nde oynuyoruz. Şanslı illerden biri olduğumuza inanıyoruz. Voleybol takımıyla 7 yıldır birlikte çalışıyorum. Daha önce Demirspor, Afyonspor, Şekerspor, İscehisar, Şuhut ve Afyon Belediye olmak üzere hem amatör hem de profesyonel takımlarda görev yaptım" dedi.İLK UÇAĞA BİNİŞİNİ UNUTAMIYORHayatının ilk ilginç anlarından birini uçağa binerken yaşadığını anlatan Mustafa Kara, "Sporda yaşadığım en ilginç anım ise, ben uçak nedir bilmezdim. 1996 yılında ilk defa deplasmana giderken uçağa bindim. Uçakla Diyarbakır 'a oradan Şanlıurfa 'ya gittik. 'Şanlıurfa'ya uçakla gideceğiz' dediler. 'Ben uçağa hiç binmedim' dedim. 'Yok sen merak etme' dediler. Uçak havalanırken bir tereddüt ettim, bir de uçak inerken. İnerken tekerlerinin üzerinde sallanıyordu. Ondan sonra Allah'a şükür alıştık. Bu işi zaten özene özene, seve seve yapıyorum. İlk defa başıma geldiği için uçak da bir tereddüt ettim, çok ilginç bir anımdı unutamam" diye konuştu.Torunu Mustafa Taha 'nın da sporu sevdiğini belirten Mustafa Kara, torununun sporcularla bir arada olmaktan zevk aldığını bu nedenle varisi olarak yetiştirdiğini anlattı.'ALLAH NAZARLARDAN KORUSUN'Afyon Belediyespor takımının maçlarını oynadığı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nun amirliğini yürüten Ali Kuş (58), "1972 yılında Demirspor'da futbola başladım. Mustafa ağabeyimiz o zaman bizim malzemecimizdi. Biz 58 yaşındayız, o maşallah şu anda yine salonlarda takımlarımızın başında malzemecilik yapıyor. Takımlarımızın başarısı için mücadele ediyor. Allah nazarlardan korusun, başımızdan eksik etmesin ve sağlık şifa versin" dedi.'FUTBOLA BAŞLADIĞIM ZAMANLARDAN KARA İLE ÇALIŞIYORUZ'

Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı Başkan Yardımcısı İbrahim Yılmaz da "Mustafa ağabeyimiz yıllardır Afyon Belediyesi'nin malzemeciliğini yapmakta. Benim 13- 14 yaşımda futbola başladığım zamanlardan beri Mustafa ağabeyle beraber çalışıyoruz. Biz 52 yaşımıza geldik, hem sporculuk hem antrenörlük yaptık, şimdi yöneticilik yapıyoruz, sağ olsun 'Kara Mıstık' lakabıyla Mustafa ağabeyimizle mücadele ediyoruz. Kendisine Afyonkarahisarlı bir sporsever olarak teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.