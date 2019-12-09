Son Dakika Haberleri: Yarım asırdır sürdürdüğü ahşap kaşık yapımını yaşatmak istiyor
Son Dakika Kültür Sanat Yarım asırdır sürdürdüğü ahşap kaşık yapımını yaşatmak istiyor - Son Dakika

Yarım asırdır sürdürdüğü ahşap kaşık yapımını yaşatmak istiyor

6 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Hüzeyfe Okur, yarım asırdır sürdürdüğü ahşap kaşık yapımını gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Yarım asırdır sürdürdüğü ahşap kaşık yapımını yaşatmak istiyor, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Hüzeyfe Okur, yarım asırdır sürdürdüğü ahşap kaşık yapımını gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Silifke Kent Konseyi tarafından kendisine tahsis edilen atölyesini her gün büyük bir hevesle açan Okur, zamanının büyük bir kısmını burada geçiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Ahşap Kaşık Ustası" sertifikasına sahip olan Okur, kendine ait bahçesindeki yeni dünya, zeytin ve ceviz ağaçlarından faydalanarak kaşıklarını yapıyor.

Memur emeklisi olan Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk yaşlarında başladığı mesleğini severek sürdürdüğünü belirtti.

Kaşık yapmaya başlamasında 14 kişilik bir ailede büyümesinin büyük bir etken olduğunu ifade eden Okur, "O dönemlerde kaşıklar önemliydi. Yemekte yeterince kaşık olmadığı için annem, tencerenin kaşığıyla yemek yerdi. Ben de böylelikle bu işi yapmaya başladım." dedi.

Mesleğinin yok olmasını istemediğini vurgulayan Okur, ahşap kaşık yapım sanatını gelecek nesillere aktarmak için isteyenlere bu işin inceliklerini öğretebileceğini kaydetti.

Kent Konseyi, Silifke, Mersin, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li belediyeden toplu iş sözleşmesinde dikkat çeken karar: Aile içi şiddete taviz yok
Asılsız haberler nüfus müdürlüğü çalışanlarını isyan ettirdi Elon Musk, yeni oyuncağı Cybertruck ile sokaklarda görüntülendi Genç polis, "Vuramazsın, sıkamazsın" diyen eşi tarafından öldürüldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 22:42:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yarım asırdır sürdürdüğü ahşap kaşık yapımını yaşatmak istiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]