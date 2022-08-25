Yarım asırlık aşk hikayesi... Elleri 55 yıldır ayrılmıyor - Son Dakika
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Yarım asırlık aşk hikayesi... Elleri 55 yıldır ayrılmıyor

25.08.2022 19:23
Yarım asırlık aşk hikayesi... Elleri 55 yıldır ayrılmıyor

Yarım asırlık aşk hikayesi... Elleri 55 yıldır ayrılmıyor Kocaeli'de yaşayan Nizamettin ve Zülfiye Bozkurt çiftinin yıllara meydan okuyarak bugünlere gelen evlilikleri, gençlere örnek oluyor.

Yarım asırlık aşk hikayesi... Elleri 55 yıldır ayrılmıyor

KOCAELİ - Kocaeli'de yaşayan Nizamettin ve Zülfiye Bozkurt çiftinin yıllara meydan okuyarak bugünlere gelen evlilikleri, gençlere örnek oluyor. Senelerdir aynı yastığa baş koyan çift, birbirlerine küsmeden, kırmadan ve kırılmadan 55 yılı geride bıraktı.

Körfez ilçesinde bulunan Kutluca köyünde yaşayan Bozkurt çiftinin 55 yıllık evliliklerindeki saygı ve sevgileri, görenleri hayretler içinde bırakıyor. 55 yıl önce dünyaevine giren Nizamettin ile Zülfiye Bozkurt çifti, hayatın bütün zorluklarını birlikte göğüslüyor. 3 çocuk sahibi çınarların birbirlerine duyduğu sonsuz sevgi, görenlerin de takdirini topluyor.

"O kuru ekmek köfteden daha güzel gelirdi"

Gençlik yıllarında köy işleriyle ilgilendiğini söyleyen Nizamettin Bozkurt, "Gençken köy işleriyle uğraşırdım. Daha sonra burada taş ocağı açıldı ve orada çalışmaya başladım. 8-10 kiloluk balyozlarla taşları kırardık. Taşları 4 köşe sandık halinde yapar ve arabalara koyardık. 20 sene boyunca yaz kış taş ocağında çalıştım. 38-40 derecenin altında 10 kiloluk balyozla çalışırdık. Yine de yorulmazdık. Kuru ekmeği yolda oynaya oynaya yerdik. O kuru ekmek köfteden daha güzel gelirdi. Eski malzemeleri gün gelir lazım olur diye sakladım. Bu malzemeleri torunlarıma göstermek için saklıyorum. Taş ocağında kullandığım malzemeleri çocuk korur gibi koruyorum, onlar benim hatıralarım" dedi.

"O benim 55 senelik hayat arkadaşım"

Eşi Zülfiye ile tanışma hikayesini anlatan Bozkurt, "Zülfiye ile tanışmamız çeşme başında oldu. Zülfiye ve köydeki kızlar güğümleri kollarına takıp çeşmeye su almaya gidiyorlardı. Arkadaşlarım bana Zülfiye'yi gösterince onunla evlenmeye karar verdim. 18 Haziran 1968 yılında evlendik. Hiç aklımdan çıkmaz, 55 sene geçti aradan. Bize arabuluculuk yapan kişi bana, Zülfiye'nin annesinin evlenme işine olumlu bakmadığını, Zülfiye yerine başka birisini bulmamı söyledi. Benim içime o kadar sıcaklık girmişti ki 'Kesinlikle başka istemem. Olursa o olacak, o olmazsa başka kimseyi istemem' dedim. Nasipte beraber ömür geçirmek varmış, sonra annesi de razı oldu. Beraber çalıştık, beraber yorulduk. 55 seneye dönüp baktığımda sanki bu hayatı dün yaşadım da bugün anlatıyorum. 55 sene nasıl geçti insan farkında bile olmuyor. O benim 55 senelik hayat arkadaşım" diye konuştu.

"İlk başta ağladım ama şimdi elini bırakmıyorum"

Eski gelenekleri yaşattıklarını söyleyen Zülfiye Bozkurt, "Geleneksel yöntemle taş el değirmeniyle bulgur, buğday öğütüyoruz. Çocuklarımızı evlendirdik, eşimle ikimiz tek yaşıyoruz. Kışın çok kar yağarsa çocuklarımızın yanına kalmaya gidiyoruz. Nizamettin gelip beni gördü ve istedi. 'Olursa bu olacak olmazsa hiç evlenmeyeceğim' demiş. Ben 16 yaşında olduğum için ilk olayın farkına varamadım. Koluma bilezikleri takınca ağladım. 'Tamam dedim bunlar beni gelin götürüyor'. İlk başta ağladım ama şimdi elini bırakmıyorum. Eşim bensiz hiç duramıyor" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Bozkurt, Körfez, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yarım asırlık aşk hikayesi... Elleri 55 yıldır ayrılmıyor - Son Dakika

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