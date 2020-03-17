Yarım asırlık çam ağacı kara yoluna devrildi - Son Dakika

Aydın'da yarım asırlık çam ağacının kara yoluna devrilmesi sonucu trafikte bir süre aksama yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Tekstil Park'ta tescilli olduğu öğrenilen yarım asırlık çam ağacı bir anda Aydın- Denizli kara yoluna devrildi.

Yolun kapanması nedeniyle araçlar bir süre ilerleyemedi.

Polis ekiplerinin kontrolünde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, ağacın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.