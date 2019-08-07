Son Dakika Haberleri: Yarım asırlık cezaevi kapatıldı
Son Dakika Güncel Haber

Yarım asırlık cezaevi kapatıldı

59 dakika önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde 51 yıldır faaliyet gösteren Nizip Ceza ve İnfaz Kurumu kapatıldı.

Yarım asırlık cezaevi kapatıldı, System.String[]
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde 51 yıldır faaliyet gösteren Nizip Ceza ve İnfaz Kurumu kapatıldı. Cezaevindeki 40 hükümlü ve tutuklu ise sabah saatlerinde Gaziantep Cezaevi'ne nakledildi.
İlçeye bağlı Kıbrıs Mahallesi'nde 1968 yılında faaliyet göstermeye başlayan Nizip Cezaevi, Adalet Bakanlığı'nın aldığı kararla kapatıldı. Eğitim kurumlarının arasında kalması ve kapasite yetersizliği nedeniyle kapatıldığı bildirilen cezaevindeki 40 hükümlü ve tutuklu ise, geçici olarak Gaziantep Ceza ve İnfaz Kurumu'na nakil edildi.
Bölgenin ihtiyacını karşılamak üzere yeni cezaevinin ise tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. Karkamış yolu üzerinde inşası süren cezaevinin, T tipi ve uluslararası standartlara uygun olacağı belirtildi. 1000 kapalı, 250 açık olmak üzere toplam 1250 hükümlü ve tutuklunun kalması için 120 bin metrekare alan üzerinde planlanan cezaevinin faaliyete geçmesi ile Gaziantep'e sevk edilen tutuklu ve hükümlülerin buraya nakledileceği öğrenildi.


Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yetki
Son dakika! Güvenli bölge görüşmeleriyle ilgili Bakan Akar'dan açıklama: Olumlu geçti Şarkıcı Gökhan Özoğuz, İzmir Marşı polemiğinde Ziya Selçuk'u eleştirdi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 12:40:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yarım asırlık cezaevi kapatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]