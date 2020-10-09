Yarım asırlık çınarlara yıldırım düştü, belediye mahalleli el ele verdi - Son Dakika

Yarım asırlık çınarlara yıldırım düştü, belediye mahalleli el ele verdi

BURSA - Mustafakemalpaşa'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken yarım asırlık çınar ağaçlarına yıldırım düştü.

İlçenin Fevzidede ve Atariye mahalle camilerinin bahçelerinde bulunan yarım asırlık çınar ağaçları, aniden bastıran şiddetli yağış sırasında meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu büyük zarar gördü.

Meydana gelen doğa olayının yaşandığı sırada yoldan geçen araç ve yayaların olmaması olası bir faciayı önledi.

Elektrik iletim hatlarının üzerine düşen ağaçlar onlarca mahallede yaklaşık iki saatlik elektrik kesintisine neden olurken yola devrilen ağaçlar Mustafakemalpaşa Belediyesi ekiplerinin anında müdahalesi ve mahalle sakinlerinin yardımıyla kaldırıldı. UEDAŞ'a bağlı ekipler ise elektrik hatlarındaki onarım çalışmalarını kısa zamanda tamamlayarak mahallelere yeniden elektrik verdi. Herkese örnek olan belediye ve vatandaş işbirliği kameraya böyle yansıdı.