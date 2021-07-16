Yarım asırlık dükkanda düğün ve bayramların vazgeçilmezi "muska lokum" üretiyor - Son Dakika

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 28 yaşındaki Ender Can Bozkurt'un yarım asır önce babasının açtığı dükkanda ürettiği muska lokumlar, vatandaşlar ile kente gelen turistlerden ilgi görüyor.

İlçenin eski caddelerinden İstiklal'de baba yadigarı dükkanı işleten Bozkurt, yörede düğün ve bayramların vazgeçilmezi muska lokum üretimi yapıyor.

Lokum için şeker, nişasta, su ve limon tuzu karıştırılarak, kazanlarda 1,5 saat kaynatılıyor. Kıvamına gelen malzeme, tahta kasalara dökülerek soğuması bekleniyor. Üçgen şeklinde dilimlenen lokumlar, paketlenerek satışa sunuluyor.

Lokum dükkanında Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

"Geçmişteki damak tadını bozmadık"

Bozkurt, AA muhabirine, lokum dükkanının 2. kuşak işletmecisi olduğunu söyledi.

Babasının vefatının ardından işin başına geçtiğini, geçmişin damak tadını aynı titizlikle bugüne taşımaya gayret ettiğini dile getiren Bozkurt, "Sadece Antalya yöresine has dışı kıtır, içi yumuşak muska şeklindeki lokumlarla insanların ağızlarını tatlandırmaya devam ediyoruz." dedi.

Babası İlhami Bozkurt'un, ürettiği lokumların lezzetiyle Antalya bölgesinde ünlendiğini anlatan Bozkurt, bölgenin en eski esnafından olduklarını kaydetti.

Bozkurt, geleneksel üretimi devam ettirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Artık eski dükkanları pek göremiyoruz. İnsanlar ikinci, üçüncü kuşaktan sonra işlerini yapmamaya başlıyor. Zamanında kuyumcular, basmacılar, kumaşçılar ve zahirecileri görebiliyorduk, o nesli artık göremiyoruz. Ama biz aynı şekilde devam ediyoruz. Bizim özelliğimiz, dedelerimizden ve babamızdan nasıl gördüysek aynı lokumu yapıyoruz. Zerre kadar katkı maddesi olmayan lokumlarımızda Burdur şekeri kullanıyoruz. Sıfır katkıyla yayla suyu, şeker ve nişastayla muska lokumu yapıyoruz."

Bozkurt, üretimde doğal yöntemleri tercih etmelerinin lokuma tadını verdiğini söyledi.

Muska lokumun tüketiminin yaz mevsimiyle arttığını anlatan Bozkurt, "Korkuteli'mizin suyu ve havasından kaynaklı, ürettiğimiz lokumlarda tam kıvamı yakalıyoruz. Dışında kıtırımsı, içerisinde ise yumuşak bir yapı olan lokumlar her yörede olmuyor. Dolayısıyla her yerde lokum üretiliyor fakat bu kıvam tutturulamıyor." ifadelerini kullandı.

Bisküvi arası "kıstırma" lokum

Ürettikleri muska lokumun özel bir yeme şekli olduğunu belirten Bozkurt, iki pötibör arasına lokum konulmasıyla hazırlanan yiyecekle adı özdeşleşen "kıstırma" geleneğinin yıllardır sürdürüldüğünü dile getirdi.

Bozkurt, birçok kişiyi çocukluk yıllarına götüren bisküvi arası lokumun, genellikle düğün, nişan ve bayram gibi özel günlerde de çayla tüketildiğini kaydetti.