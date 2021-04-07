Yarım asırlık işletme sofraları süsleyen kaşar peyniri üretiyor - Son Dakika

Yarım asırlık işletme sofraları süsleyen kaşar peyniri üretiyor

07.04.2021 08:37

Yarım asırlık işletme sofraları süsleyen kaşar peyniri üretiyor Atadan kalma mesleği 1958'den beri yaşatıyorlar Muş'ta 1958'den bu yana eski kaşar peyniri üretimi yapan işletme, hem atadan kalma mesleği sürdürüyor hem de kentin ekonomisine bu sene 13 milyon lira ekonomik katkı sağlamayı hedefliyor.

Yarım asırlık işletme sofraları süsleyen kaşar peyniri üretiyor

Atadan kalma mesleği 1958'den beri yaşatıyorlar

MUŞ - Muş'ta 1958'den bu yana eski kaşar peyniri üretimi yapan işletme, hem atadan kalma mesleği sürdürüyor hem de kentin ekonomisine bu sene 13 milyon lira ekonomik katkı sağlamayı hedefliyor.

Kentte yarım asrı aşkın süredir peynir üretimi yapan Rençber ailesi, yayla ve köylerden topladıkları sütleri eski kaşar peynirine dönüştürüyor. Yılda 300 ton civarında eski kaşar peyniri üreten işletme, 40 günlük işlem sürecinin ardından ürünleri ülkenin birçok kentine gönderiyor.

"Bu seneki yıllık üretim planımız en az 300 ton"

1958'den beri dede, baba ve amcadan kalma mesleği yürüttüklerini ifade eden işletme ortaklarından Ercan Rençber, Muş'ta şu anda kendilerinden başka eski kaşar üretimi yapan hiçbir firmanın olmadığını söyledi. Tesiste işlenen sütü yayla ve köylerden topladıklarını ifade eden Rençber, "Burada eski kaşar üretimi yapıyoruz. Bu sene sezonumuzu biraz erken açtık. Ürünlerimiz tamamen doğal kaşardır, kesinlikle içinde hiçbir katkı maddesi barındırmaz. İçerisinde süt, maya ve tuz harici katkı maddesi kullanmıyoruz. Şu an yeni başladığımız için günlük 5-6 ton civarında ürün elde ediyoruz. Bu üretimimiz 25-30 tona kadar günlük çıkacak. Bu seneki yıllık üretim planımız en az 300 ton. Sezonda 300 ton üreteceğimiz ürünün Muş'umuza ekonomik olarak katkısı 13 milyon lira civarında olacaktır. Bu da tabi çiftçimize yansıyor, personelimize yansıyor" dedi.

"Peynirler depoda 6 ay olgunlaştıktan sonra satışa sunulur"

Şimdiye kadar bir devlet desteği almadıklarını kaydeden Rençber, "Devlet desteği almayı düşünüyoruz. Depoda 40 gün çardaklama dediğimiz bir sistemimiz var. Bu çardaklama yapıldıktan sonra ambalajlamaya geçilir. Ambalajlama yapılarak nakliye araçlarıyla soğuk zincirle ürünlerimiz İstanbul'daki soğuk hava depolarına gönderilir. Depoya giren ürünlerimiz en az 6 ay olgunlaştırma süreci sonunda satışa sunulur" diye konuştu.

Yarım asırlık işletme sofraları süsleyen kaşar peyniri üretiyor
Yarım asırlık işletme sofraları süsleyen kaşar peyniri üretiyor
Yarım asırlık işletme sofraları süsleyen kaşar peyniri üretiyor
Yarım asırlık işletme sofraları süsleyen kaşar peyniri üretiyor

Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yarım asırlık işletme sofraları süsleyen kaşar peyniri üretiyor - Son Dakika


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