Yarım asırlık kalaycı ustasına kaymakamdan vefa

İzmir'in Tire İlçe Kaymakamı Hasan Tanrıseven, ilçenin tarihsel kimliğini ön plana çıkaran son ustalar ve yok olmama mücadelesi veren el sanatları ustalarına destek amaçlı ziyaretler yaptı.

İzmir'in Tire İlçe Kaymakamı Hasan Tanrıseven, ilçenin tarihsel kimliğini ön plana çıkaran son ustalar ve yok olmama mücadelesi veren el sanatları ustalarına destek amaçlı ziyaretler yaptı.



Tire'de tam yarım asırdır kalaycılık mesleği ile uğraşan Tire'nin en eski kalaycısı Mehmet Dönmez'i ziyaret eden İlçe Kaymakamı Hasan Tanrıseven, Mehmet Usta ile uzun süre sohbet etti. Mesleğin incelikleri ve sürdürülebilirliği konusunda kalaycı ustası Mehmet Dönmez'den bilgi alan Kaymakam Tanrıseven, "Tire'de el sanatlarının yaşatılabilmesi için her türlü desteği vereceğiz" dedi.



Geçmişte köylere giderek seyyar kalaycılık da yaptığını belirten Mehmet Usta, "Artık çırak yetişmiyor, gençler meraklı değil. Kalaycılığı öğrenmek isteyen olursa altı ayda mesleği öğretirim" dedi. 1938 doğumlu olan Mehmet Dönmez, Antalya'nın Akseki ilçesinden çıkarak Tire'ye geldiğini ve 50 yıldır aynı dükkanda kalaycılık mesleğini yaptığını söyledi. Son kalaycı ustası Mehmet Dönmez, Yunanistan'da kalaycı ustası olmadığından geçtiğimiz yıllarda Yunanistan'a da giderek tarihi bazı kazanları kalayladığını söyledi. Mehmet Usta, yarım asırdan bu yana kalaycılık yaptığını belirterek, "İlk kez bir Tire Kaymakamı ziyaretime geldi, halimizi sordu. Çok teşekkür ederim. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu.



"Tire küllerinden doğan bir kent"



Kaymakam Tanrıseven, şunları kaydetti:



"Tire, tarih alanında adeta küllerinden doğan bir kent. Ahilik kültürü Selçuklu'ya, Osmanlı'ya dayanan Tire için el sanatlarının yeri çok önemli. El sanatlarının yaşatılması için Tire Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak çeşitli kurslar açarak el sanatlarının sürdürülebilirliği konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Teknolojinin gelişmesi, yeni ham maddelerin bulunması ve ihtiyaç alanlarının daralması nedeniyle bugün artık eski parlaklığını yitirmiş olan Tire'deki el sanatlarına yine ilçedeki kurumlarımızla el birliği içerisinde sahip çıkmaya çalışıyoruz. Amacımız atalarımızdan kalan mirasları koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak. Son ustalarımız saygı duyulacak, emek veren esnaflar. Onları desteklemek de görevimizdir." - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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