Yarım Asırlık Kanalizasyon Sorunu İki Yılda Çözüldü

ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır
'ın Kocaköy
ilçesinin Kaya Mahallesi'nde 47 yıldır süren kanalizasyon sorunu, görevlendirme yapılan belediyenin 2 yılda yürüttüğü çalışma ile çözüldü.
Kaya Mahallesi'nin yıllardır devam eden kanalizasyon sorunu, Kocaköy'ün 1972 yılında belde, 1991 yılında da ilçe belediyesi olmasına rağmen çözülmedi.
İçişleri Bakanlığınca 31 Ocak 2017'de Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Yusuf Turhan
, ilçenin 2 bin 579 nüfuslu en büyük mahallesi olan Kaya Mahallesi'nin önemli bu sorununu çözmek için Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ile çalışma yürüttü.
İLBANK'ın da desteğiyle 5 milyon lira kaynak sağlanan ve 2 yıl süren çalışma ile mahallenin 47 yıllık kanalizasyon sorunu sona erdi.
Kocaköy Belediye Başkan Vekili Kaymakam Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin üç merkez mahallesi bulunduğunu, Kaya Mahallesi'nin de bunlar arasında en kalabalık mahalle olduğunu söyledi.
Kanalizasyon ve altyapı konusunu belediye hizmetleri içinde vazgeçilmez olarak gördüklerini dile getiren Turhan, göreve geldiği günden itibaren bu sorunla da ilgilenmeye başladığını belirtti.
Turhan, Kaya Mahallesi'ndeki kanalizasyon sorununun ilçeye yakışmayan bir durum olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kaya Mahallesi'nin kanalizasyonu yoktu. Bu altyapı sorunu on yıllar boyunca vatandaşa birebir hizmet etmesi gereken yönetimler tarafından görmezden gelinmiş ve dolayısıyla vatandaş yok sayılmış. Kanalizasyon sisteminin olmadığı yerlerde hastalıklar ve yaşam maliyeti artıyor. Mikropların rahatlıkla yaygınlaştığı bir ortam oluşuyor. Bu, yönetilemeyen, yönetilmesi istenilmeyen, vatandaşa hizmet bakışı olmayan bir belediyenin tam da örneğidir."
Vatandaşların 2 yıl boyunca belediye hizmetleriyle tanıştığını ifade eden Turhan, birçok projenin bu süreçte hayata geçirilmesini sağladıklarını aktardı.
"Vatandaş modern bir sisteme kavuştu"
"Kocaköy'ün 47 yıldır görülmeyen, yok sayılan kanalizasyon sorunu çözüldü." diyen Turhan, kısa bir zamanda 17 kilometrelik hattı ilçeye kazandırdıklarını kaydetti.
Turhan, kanalizasyon çalışmalarının yol problemlerini de beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, bu kapsamda yol ve kaldırım düzenlemesi de yaparak vatandaşın sağlıklı bir şehir hayatına kavuşmasını sağladıklarını ifade etti.
"Vatandaş artık günlük hayatında mikroplarla karşılaşmak durumunda değil, kuyu kazmak zorunda kalmadığı gibi modern bir sisteme kavuştu." diyen Turhan, vatandaşın yaşamını kolaylaştıracak belediye hizmetlerinin süreceğini sözlerine ekledi.
"Bu hizmetleri kayyum döneminde gördük"
Kaya Mahallesi'nde yaşayan Veysi Filiz, görevlendirme yapılmadan önce belediye hizmetlerinden mahrum kaldıklarını söyledi.
Bu yüzyılda kanalizasyon sorunu yaşadıklarını anlatan Filiz, görevlendirme yapılan belediyenin çalışması ile sorunlarının çözüldüğünü belirtti.
"2 yıl önce Kaymakamın gelişiyle Kocaköy'e yeni bir yüz, yeni bir imaj geldi." ifadesini kullanan Filiz, şunları kaydetti:
"Kanalizasyon hattı, yol ve parke çalışması yapıldı. Daha önceki belediye başkanları döneminde bir türlü bu hizmetler yapılmadı. Daha önce evlerin önünde foseptik çukurları vardı. Bu durum vatandaşların bulaşıcı hastalığa yakalanmasına neden oluyordu. Bu hizmetleri kayyum döneminde gördük. Allah devletimize zeval vermesin."
Esnaf Abdurrahman Boğdi de Kocaköy'de yıllardır belediye olmasına rağmen kanalizasyon sorununun sürekli geçiştirildiğini belirtti.
Belediye Başkan Vekili Turhan'ın 2 yıllık süre zarfında çok güzel hizmetler yaptığını dile getiren Boğdi, "Kanalizasyon sorunu çok güzel bir şekilde kısa sürede bitirildi. Asfaltlama çalışmaları da çok güzel bir şekilde yapıldı. Caddelerimize, sokaklarımıza baktığımızda güzel bir şehri andırıyor. Hizmetlerden çok memnunuz." diye konuştu.