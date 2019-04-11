Yarım Asırlık Muhtar, İpi Bir Oy Farkla Göğüsledi

İLHAMİ ÇETİN - Bolu'nun Göynük ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 50 yıldır muhtarlık yapan Halit İlhan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtarlığı, bir oy farkla da olsa kazanmanın sevincini yaşıyor.

MEHMET EMİN GÜRBÜZ-İLHAMİ ÇETİN - Bolu'nun Göynük ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 50 yıldır muhtarlık yapan Halit İlhan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtarlığı, bir oy farkla da olsa kazanmanın sevincini yaşıyor.



Çamlıca köyünde yaşayan 74 yaşındaki Halit İlhan, 31 Mart Yerel Yönetimler Genel Seçimlerinde muhtarlık için 2 adayla yarıştı.



Köydeki 134 seçmenden 41'inin oyunu alan İlhan, 40 oy alan en yakın rakibinin önünde ipi göğüsledi.



Evli ve 3 çocuk babası olan Halit İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yaşında askere gittiğini, 22 yaşında evlendiğini, yarım asırdır da muhtarlık yaptığını söyledi.



İlhan, "Şimdiye kadar bana taş atanlara çikolata attım, atmaya da devam edeceğim. Herkesi iyi gördüm, her şeyi alttan aldım. Bundan dolayı kazandım." diye konuştu.



"100 yıllık çınar ağacı gibiyim, yıkılmadım"



İlhan, köyde üç mahallede 134 seçmenin olduğunu anımsatarak, "Diğer adayların biri bu mahalleden, diğeri bir başka mahalleden. Oyların sayılmaya başladığı sırada ben sandıkların başında durmadım bile. Kazandığımı bile bilemedim. Evdeydim 'kazandın, hayırlı olsun' dediler. Ben zaten muhtarım, çok sevinmedim. Köyde yaklaşık 100 yıllık bir çınar ağacı var. Ben onun gibiyim, yıkılmadık. İtiraz ettiler, Seçim Kurulu itirazı reddetti." ifadelerini kullandı.



Muhtarlıktan aldığı maaşı köy için harcadığına değinen İlhan, köyde yapılacak çok iş olduğunu, bu süreçte de bunları tamamlamak için çalışacağını kaydetti.



Hediye İlhan da eşinin yeniden muhtar seçilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Giresun'da Muhtarlık Oylarını Yakan 2 Şüpheli Tutuklandı

Bunu da Gördük! Seçimi Kaybeden Muhtar, Muhtarlık Binasını Boşalttı

AK Parti'den CHP'li Başkanın Suriyelilerle İlgili Kararına Sert Tepki: Utanç Verici

Mansur Yavaş İlk Görev Gününde Atatürk Heykeli'ni Temizletti