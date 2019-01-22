Son Dakika Haberleri: Yarım Asırlık Mutluluklar Pastayla Kutlandı

Yarım Asırlık Mutluluklar Pastayla Kutlandı

1 saat önce

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yarım asırlık evlilik sürdüren çiftler için pasta kesildi.

Yarım Asırlık Mutluluklar Pastayla Kutlandı, System.String[]
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yarım asırlık evlilik sürdüren çiftler için pasta kesildi.

İlçeye bağlı Kuyudüzü Muhtarlığı ve Kuyudüzü Çevre Kalkındırma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, mahallelerinde yaşayan ve 50 yıldır evli olan çiftler bir araya getirilerek nasıl evlendiklerini, evlilik hayatları boyunca nasıl mutlu olduklarını, eşlerin birbirlerine ve aile büyüklerine karşı nasıl saygı ve sadakat gösterdiklerini dile getirdi.

Yılın örnek aileleri ise Mehmet ve Elmas Öztürk, Mehmet ve Çakır Şahin, Kenan ve Zülfiye Akgümüş, Nazmi ve Fatma Çalışkan, Kamil ve Emine Şahin, Hasan ve Havva Şahin, Salih ve Fadime Şengül, Nazif ve Ayşe Düzen, Bayram ve Fatma Kırcıoğlu, Mustafa ve Fadime Ayar, Yusuf ve Fadime Akkan, Sabri ve Asiye Öztürk, İlyas ve Melek Ceylan, Ali ve Şükriye Çakır, Hayrettin ve Havva Çalışkan, Veysel ve Elmas Akkan, Hüseyin ve Hanım Şüküroğlu çiftlerinden oluştu.

Yılın ailesi seçilen çiftler kendilerine yaptıkları bu anlamlı programdan dolayı Kuyudüzü muhtarı Halil Düzen'e ve Kuyudüzü Çevre Kalkındırma Derneği Başkanı Cemil Şener'e teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:42 Kaynak: AA

Gölyaka, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Meltem Cumbul, Şişli'den Aday Olacağı Yönündeki Haberleri Yalanladı Belediye Başkan Adayı, Seçimlere Sayılı Günler Kala Hayatını Kaybetti

Son Seçimde AK Parti'nin Aldığı Oyu Bilen Anket Şirketi, İstanbul İçin Araştırma Yaptı Son Dakika! Silah Zoruyla Afganistan'a Kaçırılmak İstenen Rus Yolcu Uçağı, Acil İniş Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 15:42:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yarım Asırlık Mutluluklar Pastayla Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]