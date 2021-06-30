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Yarım asırlık plakları yeniden kulakların pasını siliyor - Son Dakika

Yarım asırlık plakları yeniden kulakların pasını siliyor

30.06.2021 22:10

Yarım asırlık plakları yeniden kulakların pasını siliyor Nostalji tutkunları sevdikleri sanatçıları yıllar sonra plaklardan dinliyor Abisinin mirası nostalji tutkunlarının buluşma noktası oldu Bolu'da 48 yıl önce ağabeyinin lise çağlarında açtığı plak dükkanını yeniden hayata geçiren Erdem...

Yarım asırlık plakları yeniden kulakların pasını siliyor

Nostalji tutkunları sevdikleri sanatçıları yıllar sonra plaklardan dinliyor

Abisinin mirası nostalji tutkunlarının buluşma noktası oldu

BOLU - Bolu'da 48 yıl önce ağabeyinin lise çağlarında açtığı plak dükkanını yeniden hayata geçiren Erdem Ünalan (48), yarım asırlık plakları yıllar sonra dinleyicilerle buluşturdu.

Bolu'da, çocuk yaşlarda ağabeyinin 1973 yılında lise çağlarında açtığı plak dükkanına giden ve müzik tutkusu oluşan Erdem Ünalan yıllar sonra ağabeyinin izinden gitmeye karar verdi. İlk dükkanını 1990 yılında açan Ünalan, gelişen teknolojiyle birlikte korsan kaset ve cd'lerin çıkmasıyla işyerini kapattı. Ünalan yıllar boyunca farklı işlerde çalışsa da içindeki plak ve müzik tutkusunu yenemeyerek 4 yıl önce plak işine geri döndü. Yerli ve yabancı ünlü sanatçıların yarım asır önce kayda alınan şarkılarının yer aldığı plakları yeniden gün yüzüne çıkaran Ünalan'ın işeri, nostalji tutkunlarının da uğrak yeri haline geldi.

"En eski plağımız 50 yıllık"

Dükkanında 30 yıllıktan 50 yıllığa kadar plaklar olduğunu söyleyen Erdem Ünalan, "Çocukluğumuzdan beri bu işle uğraşıyoruz. Bu müzik hastalığı bize rahmetli ağabeyimden bulaşan bir hastalık. 1973 yılında açmış. Biz de onun yanına okul çağlarında gelip giderken bu müzik hastalığı bulaştı. Şuanda da elimden geldiğince devam ettiriyorum. 50 yıllık, 30 yıllık plaklar var. Yeni dönem baskılar var. Elimizde olan en eski plağımız 50 yıllık" dedi.

"Eski plağı dinleyenler rağbet ediyor"

Özellikle eskiden plak dinleyenlerden daha çok rağbet görüldüğünü ifade eden Ünalan, "Eski dönemlerde bir stüdyo olurdu. Kemancısı, sazcısı, kanuncusu gelir çalar, sanatçı da onun üzerine okurdu. Direk bantlara kayıt olurdu o zamanlar. Yani bir oynama olmazdı. Plaklar direk doğal ses olurdu. Ama şimdi cd'ler öyle değil. CD'lerde her türlü şeyi yapabiliyorsunuz. Bilgisayarlar çıktı. Ona kayıt yapıyorlar. Eski analog sistem kalktı. Eski plağı dinleyen insanlar bunu bildiği için plağa rağbet ediyorlar. CD sırf dijital ortam olduğu için teneke gibi bir müzik çıkıyor. Plak dinleyicileri de plağı onun için tercih ediyorlar" diye konuştu.

"Gençler de yeni yeni başladı"

Son yıllarda gençlerin de plak dinlemeye başladığını belirten Ünalan, "Rağbet var. eskiler daha iyi bilirler. Gençler de yeni yeni başladılar. Özellikle internetten satışımız daha çok oluyor. En çok Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Ferdi Özbeğen, Orhan Gencebay, Ajda Pekkan'ın eski parçalarına daha çok rağbet var. Yabancıların eski şarkılarına da rağbet oluyor" ifadelerini kullandı.

Yarım asırlık plakları yeniden kulakların pasını siliyor
Yarım asırlık plakları yeniden kulakların pasını siliyor
Yarım asırlık plakları yeniden kulakların pasını siliyor
Yarım asırlık plakları yeniden kulakların pasını siliyor

Müzik, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yarım asırlık plakları yeniden kulakların pasını siliyor - Son Dakika


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