Son Dakika Haberleri: Yarım asırlık şehir tiyatrosu sezona coşkulu başladı
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Yarım asırlık şehir tiyatrosu sezona coşkulu başladı

30 dakika önce

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun (OBBKT), 2019-2020 sezonu açılışı düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun (OBBKT), 2019-2020 sezonu açılışı düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Kentte, 1964 yılından bu yana perdelerini kapatmayan tiyatronun sezon açılışı için kortej yürüyüşü yapıldı.

Çok sayıda tiyatro grubunun katıldığı yürüyüş, Altınordu ilçesi Sırrı Paşa Caddesi'nde başladı.

Renkli kostümler giyenlerin de yer aldığı kortej, bando eşliğinde Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önüne yürüdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, burada tiyatrocuların yanına gelerek, yeni sezonda başarılar diledi.

Ateş gösterisinin de sunulduğu yürüyüş, Köprübaşı Meydanı'nda sona erdi.

Sokakta tiyatro gösterisi

Bu sezon çeşitli oyunlara ev sahipliği yapacak OBBKT, "Mor Saçlı Balerin ve İyilik Perisi" çocuk oyunu prömiyerini gerçekleştirdi.

Süleyman Felek Caddesi'nde kurulan sahnede sunulan oyun, çocuklar başta olmak üzere katılımcılardan alkış aldı.

Ardından tiyatro grupları, sokakta sanat etkinlikleri kapsamında kurulan stantlarda, dans, pandomim, Hacivat Karagöz gösterisi ile resim ve yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirdi.

Programın sonunda OBBKT'de, sezon açılış kokteyli düzenlendi.

Yarım asırlık şehir tiyatrosu sezona coşkulu başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinin ayrıntıları belli oldu
Alışverişte yeni dönem başlıyor! Marketlerdeki fiyatlar mobil uygulamayla karşılaştırılacak Oya Başar, Tarık Ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili acı detayı açıkladı Yol kenarında fuhuş pazarlığı böyle görüntülendi! Cezai işlem uygulandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 02:33:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yarım asırlık şehir tiyatrosu sezona coşkulu başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]