Yarım Asırlık Su Deposunun Hali Yürekleri Sızlatıyor

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin kırsal Urganlı Mahallesi'nde bulunan, 100 ton kapasiteli, 20 metre yüksekliğindeki ayaklı içme suyu deposunun duvarları ve dış cephesi, bakımsızlıktan döküldü.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin kırsal Urganlı Mahallesi'nde bulunan, 100 ton kapasiteli, 20 metre yüksekliğindeki ayaklı içme suyu deposunun duvarları ve dış cephesi, bakımsızlıktan döküldü. İçi yosun tutan ve boruları çürüyen su deposunu görenler, hayret ederken, Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Şube Koordinatörü İbrahim Kara, bakımın ödenek yetersizliğinden yapılamadığını söyledi.



Manisa büyükşehir olmadan önce belde statüsünde bulunan, 4 bin 200 kişinin yaşadığı Urganlı Mahallesi'ndeki ayaklı su deposunun bakımsız hali, görenlerin tepkisini çekiyor. Çürüyen tahta görünümlü dış cephesi ile dökülen betonu yüzünden görüntü kimliğine neden olan 20 metre yüksekliğindeki ve 100 ton kapasiteli yarım asırlık depo, bakımsızlık nedeniyle mahallelinin sağlığını da tehdit ediyor. Ayakta tutan direklerin betonu da yavaş yavaş dökülmeye başlayan deponun neredeyse yapılırken kullanılan demirleri ortaya çıktı. Klorlama tankının da pis olduğu gözlenen deponun boruları, birçok yerinden küflendi. Kapısı kırık olan deponun içi ve boruları ise yosun tuttu. Deponun etrafında otların çıktığı görüldü.



'BURADA SAĞLIKLI İNSAN BİLE HASTA OLUR'



Urganlı Mahallesi sakinlerinden Levent Akıncı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MASKİ) depodan sorumlu olduğunu belirterek, "Buradaki su deposunun durumunu kendilerine bildirdik. Gelip, gerekeni yapacaklarını söylediler; ancak henüz hiçbir şey yapılmadı. Depoda hiçbir güvenlik yok. Klor deposu, sadece ilaç verildiği zaman aktif hale geçiyor. Kapısı kırık olduğu için giren, çıkan belli değil. Önüne gelen burada tuvalet ihtiyacını gideriyor. Burada sağlıklı bir insan bile hasta olur" dedi.



'PARAŞÜT KULESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR'



Ayaklı su deposunun ömrünü tamamladığını kaydeden Akıncı, "Burası Turgutlu Belediyesi'ne devredilip, paraşüt kulesi olarak değerlendirilebilir. Mahallemize kaplıca için gelenler için nostaljik bir görüntü olur. Bu nedenle kesinlikle yıkılmasını da istemiyoruz; ancak bakım ve onarımına da çok para gider. Buranın çevre koruma demirleri ve dış kapıları yenilenip, mutlaka kapalı tutulması gerekir" diye konuştu.



Mahalle sakinlerinden Ramazan Banay da 1969'dan bu yana faaliyette olan su deposunun artık ömrünün tamamladığını dile getirip, kullanılmasının sakıncalı olduğunu savundu.



'YA BAKIM OLACAK YA DA YENİSİ YAPILACAK'



Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Şube Koordinatörü İbrahim Kara ise su deposunun bakımının ödenek yetersizliğinden yapılamadığını belirterek, "Tankın klorlama sistemi çalışmıyor. Klorlama su sondajlarında yapılmakta. Deponun bakımı ilk fırsatta programa alınacak ya da yenisi yapılacak" dedi.



- Manisa

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