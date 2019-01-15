Son Dakika Haberleri: Yarım asırlık TARAL el değiştirdi

Yarım asırlık TARAL el değiştirdi

1 saat önce

Tarım makinaları sektöründe yarım asrı geçen bir süredir faaliyet gösteren TARAL Tarım Makinaları'nın marka kullanım hakkı, biri Fransız 3 firmanın ortaklığı ile kurulan PMG TARAL A.Ş'ye geçti.

Yarım asırlık TARAL el değiştirdi, System.String[]
Tarım makinaları sektöründe yarım asrı geçen bir süredir faaliyet gösteren TARAL Tarım Makinaları'nın marka kullanım hakkı, biri Fransız 3 firmanın ortaklığı ile kurulan PMG TARAL A.Ş'ye geçti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:19 

Ekonomi
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