Yarım asırlık tohumlardan fide üretiyorlar - Son Dakika

Kırklareli'nin Karıncak köyünde kadınlar, ata tohumundan ürettikleri fideleri hem kendi bahçelerinde kullanıyor hem de gelecek nesillere aktarmak için satışını yapıyor.

Köyde hemen hemen her evin bahçesinde 40 ile 60 yıllık ata tohumları bu günlerde toprakla buluşturuluyor.

Kadınlar tarafından evlerinin bahçelerinde çapalanan toprak, tohumların serpilmesi için özenle hazırlanıyor.

Toprakla buluşturulan tohumların üstleri sığır gübresiyle kapanıyor. Daha sonra brandayla örtülen tohumlar yaklaşık 15 gün içerisinde çimlenmeye başlıyor. Çimlenen tohumlar, fidelerin gelişmesi için otlarından temizleniyor.

Gerekli gelişimlerinin ardından fidelerin bir kısmı dernekler aracılığıyla ücretsiz olarak dağıtılıyor, bir kısmı da kadınların aile bütçelerine katkı için satılıyor.

Fide üreten Şennur Kemer, AA muhabirine, yaklaşık 41 yıldır ata tohumları ile çiftçilik yaptığını söyledi.

Çalışmayı çok sevdiğini anlatan Kemer, bu tohumları gelecek kuşaklara aktarmaktan büyük keyif ve mutluluk duyduğunu ifade etti.

Gençlere örnek olmak için ata tohumlarından 15 çeşit fide yetiştirdiğini dile getiren Kemer, şöyle devam etti:

"Üretmeye çok hevesliyim. Yerli tohumları herkesin bilmesini istiyorum çünkü çok lezzetli bir tohum. Hayvan gübresi ile yetiştiriyoruz. Bakımını bir çocuk gibi üstleniyoruz. Tohumu ilk toprağa saçtığımızda çimlenme dönemini takip edip temizliğini yapıyoruz. Kaynanamdan temin ettiğim pırasa tohumlarını halen yetiştiriyorum. Domates, karpuz, kavun, biber, patlıcan, salatalık gibi ata tohumları üretiyorum. Üretmiş olduğumuz fideler az yapar ama çok lezzetli olur. Benim yetiştirdiğim fideler arasında 40 yıllık tohumlar var. Dünyaya bir katkımız varsa ne mutlu bize. Bu bolluk biz üretirsek var. Benim yaşım 60, halen seve seve üretim yapıyorum."

"Ata tohumları yöresel ve organik"

Necla Çobancık da yerli tohumların kaybolmaması için üretim yaptıklarını aktardı.

50 yıllık domates tohumlarından fide yetiştirdiklerini ifade eden Çobancık, "Yetiştirdiğim fidelerin tohumları babaannemden kalma. Toprakla buluşturduğumuz tohumlara 'terlemesin, üşümesin' diye bebek gibi bakıyoruz. Üretime devam ediyoruz. Ata tohumları yöresel ve organik. Organik olduğu için ok lezzetli oluyor." diye konuştu.