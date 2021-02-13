Yarım asırlık vefa örneği: "Benim için her gün 14 Şubat" - Son Dakika

Yarım asırlık vefa örneği: "Benim için her gün 14 Şubat"

13.02.2021 09:48

Yarım asırlık vefa örneği: "Benim için her gün 14 Şubat" 16 yıldır yatağa bağımlı olan yarım asırlık eşine gözü gibi bakıyor Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Halil Öksüz (72), kötü huylu beyin tümörü sebebiyle felç kalan ve yaşamını 16 yıldır yatağa bağımlı sürdüren eşi Hacer Öksüz'e gözü...

Yarım asırlık vefa örneği: "Benim için her gün 14 Şubat"

16 yıldır yatağa bağımlı olan yarım asırlık eşine gözü gibi bakıyor

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Halil Öksüz (72), kötü huylu beyin tümörü sebebiyle felç kalan ve yaşamını 16 yıldır yatağa bağımlı sürdüren eşi Hacer Öksüz'e gözü gibi bakıyor.

25 sene içerisinde birçok kez ameliyat geçiren Hacer Öksüz'ün bu süreçte en büyük destekçisi ise 72 yaşındaki hayat arkadaşı ve 50 senelik eşi Halil Öksüz oldu. Öksüz, bir gün dahi bunun için şikayet etmediğini belirterek, "Ne yapalım bizim de kaderimiz böyleymiş. Rabb'im eşimin canını sağ etsin yeter. Onun varlığı halen bana güç veriyor, bir gün iyileşir umudu ile yaşıyorum" diye konuştu.

Ömrü olduğu sürece ve gücü yetene kadar eşine bakacağını kaydeden Halil Öksüz, "Bedenen hareket edemiyor ama gözünü azıcık açıp bana baktığında dünyalar benim oluyor. Gündüzleri birkaç saatliğine tarlaya gidiyorum, aklım hep onda kalıyor. Eve gelip ihtiyaçlarını giderip bakımlarını yapıyorum, karnını doyuruyorum tekrar işime devam ediyorum. Ondan yarım saat uzak kalsam bana sıkıntı çöküyor. Bazen seslendiğimde gözünü aralayıp bana bakıyor, o anda dünyalar benim oluyor, onu canımdan çok seviyorum. Benim için her gün 14 Şubat" ifadelerini kullandı.

"Ona bir gün öf bile demedim"

"Yuvayı dişi kuş yapar" diyerek eşine olan sadakatini vurgulayan Öksüz, "Ona evlilik hayatımız boyunca bir defa bile öf demedim. Hatta komşularımın yaşımın ilerlemesi sebebiyle bakamayacağımı, huzurevine bırakmamın daha iyi olacağını söylemelerine rağmen aklımdan dahi geçirmedim" şeklinde konuştu.

Yarım asırlık vefa örneği: Benim için her gün 14 Şubat
Yarım asırlık vefa örneği: Benim için her gün 14 Şubat
Yarım asırlık vefa örneği: Benim için her gün 14 Şubat
Yarım asırlık vefa örneği: Benim için her gün 14 Şubat

Sevgililer Günü, Suluova, Amasya, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yarım asırlık vefa örneği: 'Benim için her gün 14 Şubat' - Son Dakika


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