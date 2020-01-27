Yarım asırlık yorganını bağışladı - Son Dakika
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Yarım asırlık yorganını bağışladı

7 saat önce

Yarım asırlık yorganını bağışladıAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için destek kampanyası başladığını duyan 75 yaşındaki Yaşar Gülser Çelik, annesinden kalan 50 yıllık yorganı belediye hizmet binası önünde kurulan yardım çadırına getirerek görevlilere teslim etti.

Yarım asırlık yorganını bağışladı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için destek kampanyası başladığını duyan 75 yaşındaki Yaşar Gülser Çelik, annesinden kalan 50 yıllık yorganı belediye hizmet binası önünde kurulan yardım çadırına getirerek görevlilere teslim etti.

Kuşadası'nda, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki depremden sonra mağdur duruma düşen vatandaşlar için yardım toplanmaya başlandı. Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen kampanyaya ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Kentten bölgeye ulaştırılması için kışlık giysi, ısıtıcı, bot ve bebek bakım malzemeleri gibi eşyaların toplandığı etkinliğe, Yaşar Gülser Çelik'in yaptığı bağış damgasını vurdu. Çelik, yarım asırlık anne yadigarı yorganını Kuşadası Belediyesi Hizmet Binası önünde kurulan yardım çadırına getirerek felaketten etkilenen depremzedelere ulaştırılması için görevlilere verdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Annesinden kalan yorganını bağışlarken gözyaşlarına hakim olamayan Yaşar Gülser Çelik, "Kuşadası Belediyesi'nin başlattığı kampanyayı duyunca hemen buraya koştum. Annemin vefat etmeden önce bana hediye ettiği 50 yıllık yorganı hiç düşünmeden görevlilere teslim ettim. Üzerindeki kaplamayı annem kendi elleriyle yaptığı için değiştirmeye kıyamadım. Allah vatanımıza ve milletimize bir daha böyle acı günler yaşatmasın. Elbirliği ile bu felaketin de altından kalkacağız" dedi.

Yarım asırlık yorganını bağışladı

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:43 Kaynak: DHA
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