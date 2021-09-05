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Yarım asrı aşkındır elinden iğne ipliği düşürmüyor - Son Dakika

Yarım asrı aşkındır elinden iğne ipliği düşürmüyor

05.09.2021 12:01
Yarım asrı aşkındır elinden iğne ipliği düşürmüyor, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde terzilik yapan 67 yaşındaki Necmi Yılmaz, mesleğini iğne ve ipliği eline aldığı ilk günkü hevesle 54 yıldır devam ettiriyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde terzilik yapan 67 yaşındaki Necmi Yılmaz, mesleğini iğne ve ipliği eline aldığı ilk günkü hevesle 54 yıldır devam ettiriyor.

Yılmaz, 13 yaşındayken madenci babasıyla tesadüfen girdiği terzi dükkanında çırak olarak çalışmaya başladı.

Severek yaptığı işinde kendini geliştirerek kalfalığa yükselen Yılmaz, yıllar içerisinde mesleğinin aranan ustalarından oldu.

İlerleyen zamanda kendi dükkanını açan, yarım asrı aşkındır elinden iğne ve ipliği bırakmayan Yılmaz, çalışma azmiyle çevresindekilerin takdirini topluyor.

Terziliği ilk günkü heyecanla sürdüren Yılmaz, ömrü vefa ettiği sürece mesleğini yapmak istiyor.

"Yine aynı mesleği seçerdim"

Necmi Yılmaz, AA muhabirine, terziliğin kolay bir iş olmadığını, sabır istediğini söyledi.

Yıllar önce babasıyla terzi dükkanına gitmesiyle hayatının değiştiğini anlatan Yılmaz, "Babamla bir akşamüstü sokakta gezerken tesadüfen bir terzi dükkanına girdik, tanıdığımız bir yer de değildi. İçeri girdiğimizde babam, 'Size çırak lazım mı?' diye sordu. Usta da 'Lazım.' deyince ertesi gün işe başladım. Terzilik hiç aklımda, hayalimde olmayan bir meslekti. İşe başladıktan sonra sevdim. Bugün de halen aynı sevgiyle devam ediyorum." diye konuştu.

Yılmaz, bugüne kadar terziliği seçtiği için hiç pişman olmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"'Tekrar hangi işi seçersin?' diye sorsalar, yine aynı mesleği seçerdim. Ben o günden bugüne saat 07.30'da evden çıkarım, saat 20.00'ye kadar da terzihanemde çalışırım. Prensip sahibi birisiyim, dükkanımı 1-2 saat kapatayım, müşteri kapıda beklesin, asla yapamam. Bu işi takip etmek gerekiyor. Az bir şey gevşek bıraktığın zaman bu işte başarılı olamazsın."

Meslek hayatında birçok çırak yetiştirdiğini anlatan Yılmaz, "Herkesin bir meslek sahibi olması gerekir. Özellikle gençlere şunu tavsiye ediyorum; başta sabırlı olacaklar, sebat edecekler. Şimdiki gençler çok aceleci, her şey bir anda olsun bitsin istiyorlar. Böyle bir şey yok. Biz bu meslekte 5 sene çıraklık yaptık. Bizim dönemlerimizde ilkokul talebesi 5 yılda nasıl okulunu bitirip ortaokula geçtiyse biz de o 5 yıl da çıraklıktan kalfalığa geçiş yaptık. Bu iş öyle pat diye olmuyor. Hemen acele yapayım dersen bu işte başarılı olamazsın." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, mesleğini 54 yıldır sürdürdüğünü belirterek, dükkanına gelen müşterilere hizmet vermenin yanı sıra yöreden yurt dışına gidenlerin de siparişlerini alarak adreslerine gönderdiğini sözlerine ekledi.

Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yarım asrı aşkındır elinden iğne ipliği düşürmüyor - Son Dakika


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