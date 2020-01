Yarım bıraktığı hukuk eğitimini 63 yaşında tamamladı - Son Dakika

Bir yıllık avukatlık stajını Hatay Barosu Avukatlarından Av. Emre Arık'ın yanında tamamlayan Hasan Akkoyun, Dörtyol adliyesindedüzenlenen törenle yeminini ederek ruhsatnamesini aldı ve cübbesini giydi.

Avukat Hasan Akkoyun için düzenlenen törene Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez olmak üzere baroya bağlı avukatlar ve Akkoyun ailesi katılarak mutluluğa ortak oldular.

Düzenlenen törende konuşan Hasan Akkoyun ; "5 Mart 1957 yılında Hatay'ın Dörtyol ilçesi Ocaklı mahallesinde dünyaya geldim. İlkokulu Ocaklıda, Ortaokulu Karahasan Paşa (Merkez) ortaokulunda lise eğitimimi Dörtyol deneme lisesinde tamamladıktan sonra 1975 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini Hatay ikincisi olarak kazanarak girdim. 2017 – 2018 eğitim öğretim yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum.Avukatlık stajımı İskenderun adliyesi adli bölümünde ve Dörtyol ilçesinde Avukat Emre Arık'ın ofisinde tamamladım. İnşallah bugünde Hatay baro başkanımızın da katıldığı bir törenle avukatlık belgemi almanın heyecanını yaşıyorum" dedi.

Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez düzenlenen ruhsat verme törenindeyaptığı konuşmada;"Her hafta yaklaşık 10 yeni meslektaşımızHatay baromuza yani aramıza katılıyor. Tabi ki bu iyi mi, kötümü diye soruyorlar.Artık her meslekte olduğu gibibizim meslekte de nitelik artışı istiyoruz. Nitelik artışı çok önemli bu yüzden her geçen gün aramıza yeni meslektaşlarımız katılıyor. Onların heyecanlarına ortak oluyoruz. Yeni meslektaşlarımızın da aramıza katılmasıyla genç bir baroyuz.Ancak bu sadece bizim baromuza ait bir şey değil, ülkemizdeki 1350 bin meslektaşımızın büyük bir çoğunluğu gençlerden oluşuyor. İşte bu niteliksel artışı aynı zamanda bizim yeteneğe dönüştürmek gibibir derdimiz var.İyi avukatlar, iyi savcılar, iyi hakimler yetiştirmek gibi bir derdimiz var. Her arkadaşımız stajları sırasında avukatlık ruhunu, mesleğinin kurallarını, daha iyi avukatlığın nasıl yapıldığını arkadaşlarımıza öğretmeye ve anlatmaya çok çaba gösteriyoruz. Çünkü onlaravukatlık mesleğinin kendilerine sağladığı yetkileri, bilgi ve birikimlerini vatandaşlarımızın hiz-metinde sunmaya başlayacaklar.Bu kapsamda bugün kendisine takdim edeceğimiz avukatlık belgesi ile aramıza katılacak olan Hasan Akkoyun kardeşimiz de bizim mesleğe sonradan katılan bir kardeşimiz. Kendisini öncelikle bir yılık stajı esnasında kendinden yaşça küçük olan kardeşlerimizle birlikte hiç aksatmadan tamamladığı için kutluyorum" şeklinde konuştu.

Ardından Hatay Baro Başkanı Avukat Ekrem Dönmez, Hasan Akkoyun'a avukatlık yeminini ettirerek avukatlık ruhsatnamesini takdim etti.

Av.?Emre Arık'da yanında staj yapan en enerjik ve istekli insanlardan biri olarak tamınladığı Hasan Akkoyun için;?"Hasan?Bey yaşın bir engel olmadığını, azim ve kararlılığın başarıyı getireceğini bizleri bir kere daha ispatlamış oldu. Kendisini ortaya koyduğu bu kararlılıktan ötürü tebrik etmek istiyorum" dedi.

Hasan Akkoyun'un cübbesini Av. Emre Arık, Av. Abdullah?Arıcan ve Av.?Mustafa Erdem birlikte giydirdi.