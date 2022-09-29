Yarım çember çifte gökkuşağı İstanbul'u büyüledi - Son Dakika
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Yarım çember çifte gökkuşağı İstanbul'u büyüledi

29.09.2022 10:45

T24 Videoİstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış sonrası gökyüzünde yarım çember çifte gökkuşağı oluştu.

T24 Video

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış sonrası gökyüzünde yarım çember çifte gökkuşağı oluştu. Yaz boyunca bunaltıcı sıcaklıklarının yaşandığı İstanbul'da, sonbahar itibarıyla aşırı yağmurlu hava etkili olmaya başladı.

Sıcaklıkların 15 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da dün gece saatlerinde başlayan hafif yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Akşam üzeri ise yağmur sonrası çıkan çifte gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

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Kaynak: DailyMotion.com

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yarım çember çifte gökkuşağı İstanbul'u büyüledi - Son Dakika

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