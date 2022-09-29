Sıcaklıkların 15 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da dün gece saatlerinde başlayan hafif yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Akşam üzeri ise yağmur sonrası çıkan çifte gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

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Kaynak: DailyMotion.com

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yarım çember çifte gökkuşağı İstanbul'u büyüledi - Son Dakika

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