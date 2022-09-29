T24 Video
İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış sonrası gökyüzünde yarım çember çifte gökkuşağı oluştu. Yaz boyunca bunaltıcı sıcaklıklarının yaşandığı İstanbul'da, sonbahar itibarıyla aşırı yağmurlu hava etkili olmaya başladı.
Sıcaklıkların 15 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da dün gece saatlerinde başlayan hafif yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Akşam üzeri ise yağmur sonrası çıkan çifte gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.
Son Dakika › Güncel › Yarım çember çifte gökkuşağı İstanbul'u büyüledi - Son Dakika