Yarım kalan cami inşaatı tamamlanacak - Son Dakika

Belediye Başkanı Veysel Şahin, Gemiyanı Mahallesi Camisi inşaatı çalışmalarına verdikleri desteklerinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti. - SİNOP

Yıllar önce inşaatına başlayıp bir türlü bitirilemeyen ilçenin Gemiyanı Mahallesi Camisi inşaatı, Avrupalı hayırsever Cavit Demirel ve ilçenin iş adamlarından Bayram Ali Özcan 'ın destekleri ile Merkez Camisi imam hatibi Bekir Yılmaz koordinatörlüğünde geri kalan bölümün tamamlanması amacıyla start verildi.

Sinop 'un Türkeli ilçesinde, yıllar önce inşaatına başlanan ancak yarım kalan ilçenin Gemiyanı Mahallesi'ndeki cami inşaatının tamamlanması için çalışmalara başlandı.

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