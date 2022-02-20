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YARIM KALAN EĞİTİM HİKAYESİ, 56 YIL SONRA YENİDEN BAŞLADI - Son Dakika

YARIM KALAN EĞİTİM HİKAYESİ, 56 YIL SONRA YENİDEN BAŞLADI

20.02.2022 13:53

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Hörü Kaya, ailesinin maddi imkanlarının yetersizliği nedeniyle yarım bıraktığı eğitim ve öğretim hayatına 56 yıl sonra yeniden kavuştu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Hörü Kaya, ailesinin maddi imkanlarının yetersizliği nedeniyle yarım bıraktığı eğitim ve öğretim hayatına 56 yıl sonra yeniden kavuştu. Matematik öğretmeni olmayı hayal eden Kaya'nın hedefi ise üniversiteyi bitirmek.

Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde yaşayan Hörü Kaya, 56 yıl sonra yeniden eğitim ve öğretim hayatına başladı. İlkokulu okuduktan sonra ailesinin maddi durumlarının yetersiz olması nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalan Kaya daha sonra erken yaşta evlendi. Kaya'nın okuyup öğretmen olma hayali içinde hep bir ukde olarak kaldı. Kaya'nın hayatı bir toplantıda karşılaştığı Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ile değişti. 12 torun sahibi Kaya, Akmeşe'nin destekleriyle açıköğretimde ortaokula yazıldı. Kitap okumayı çok seven Hörü Kaya, yeniden ders kitaplarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Mart ayında sınavlara girecek olan Kaya'ya en büyük desteği ise torunu Zeynep Kaya veriyor. Torunuyla beraber ders çalışan Kaya, boş vakitlerinde de kitap okuyor.

'YAŞLILAR EVDE BOŞ BOŞ OTURACAĞINA KİTAP OKUSUN'

Okumanın insanı geliştirdiğini söyleyen Hörü Kaya, Okuyamadım ve çocukluğumdan beri içimde ukde kaldı. Ailem maddi imkanlarının yetersizliği nedeniyle beni okula gönderemedi ve annem beni küçük yaşta evlendirdi. Kitap okumayı her zaman çok sevdim. Eşim vefat etti yalnız kalınca daha çok kitap okumaya başladım. Torunlarımla beraber kitap alışverişi yapıyoruz. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü ile bir toplantıda karşılaştım. Elimde tuttuğum kitapla ilgili sohbet ederken okumayı çok sevdiğimi ve okula gidemediğim için içimde bir ukde kaldığını görünce beni ortaokula kaydetti. Tam 56 yıl sonra ortaokula başladım. Mutluyum, çok sevinçliyim. Kendimi huzurlu hissediyorum. Üniversiteye giden torunumla beraber ders çalışıyoruz. Kısmetse ömrüm yeterse üniversite okumayı düşünüyorum. Çocukluğumda matematik öğretmeni olmayı istiyordum. O zaman okulumda çok başarılıydım ve öğretmenim beni hep yatılı okula vermeyi istiyordu. Babam olmadığı için öksüz büyüdüm annem yatılı okula gitmeme izin vermedi. Annemin maddi olarak buna gücü de yoktu. Bu yaştan sonra yeniden okullu olduk dedi. Herkese boş zamanlarında kitap okumalarını öneren Kaya, Kitap insana arkadaştır ve bilmediğimiz şeyleri öğreniyoruz. Bu dünyada kitap kadar güzel bir şey yok. Okudukça fikrin, bakış açın değişiyor. Yaşa bakmaksızın herkes okumalı. Telefonlara bakmak yerine bence insanlar kitap okusun. En büyük terapi kitap okumaktır diye konuştu.

YARIM KALAN EĞİTİM HİKAYESİ, 56 YIL SONRA YENİDEN BAŞLADI
YARIM KALAN EĞİTİM HİKAYESİ, 56 YIL SONRA YENİDEN BAŞLADI
YARIM KALAN EĞİTİM HİKAYESİ, 56 YIL SONRA YENİDEN BAŞLADI

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YARIM KALAN EĞİTİM HİKAYESİ, 56 YIL SONRA YENİDEN BAŞLADI YARIM KALAN EĞİTİM HİKAYESİ, 56 YIL SONRA YENİDEN BAŞLADI AFYONKARAHİSAR - '6. Kitap Okuma Yarışması'nın kitapları dağıtıldı AFYONKARAHİSAR - "6. Kitap Okuma Yarışması"nın kitapları dağıtıldı 'Matematik Okuryazarlığı' seminerine katılan öğretmenlere sertifikaları verildi "Matematik Okuryazarlığı" seminerine katılan öğretmenlere sertifikaları verildi

milli eğitim bakanlığı, matematik, Bodrum, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YARIM KALAN EĞİTİM HİKAYESİ, 56 YIL SONRA YENİDEN BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: YARIM KALAN EĞİTİM HİKAYESİ, 56 YIL SONRA YENİDEN BAŞLADI - Son Dakika
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